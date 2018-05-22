空难折射古巴航空业乱局：机型旧 保养差 事故频发

西媒称，在哈瓦那18日发生客机坠毁事件导致100多人死亡之后，专家们试图分析事故原因。他们关注到古巴航空公司运营的失事飞机波音737-200是从墨西哥环球航空公司租借的，设备故障导致飞机在起飞后不久就坠毁。这次空难让古巴航空公司和属于西班牙人曼努埃尔·罗德里格斯·坎波斯资产的墨西哥环球航空公司的运营都受到威胁。
据西班牙《阿贝赛报》网站5月20日报道，国营的古巴航空公司在今年3月底宣布未来3个月暂停出售国内航班机票，据消息人士透露，原因是飞机保养状态很差，无法飞行。后来在5月初，古巴民航局发表声明称，因为公司飞机缺乏维护，古巴航空公司暂停所有商务飞行（客运、货运和邮递）。
据马蒂新闻网站报道，古巴航空公司在2013年与俄罗斯签署协议，向俄罗斯购买数架在乌克兰制造的安-158飞机，用以替换国内航班使用的老旧的安-24涡轮螺桨发动机飞机。
然而，根据曾在古巴航空公司就职的一位不愿透露姓名的员工的说法，这项交易是个错误，“问题很简单，全世界有数千架空客A-320飞机在运营，一架飞机的零件出现故障，任何地方都可以找到配件。但是，如果除了俄罗斯全世界只有6架安-158飞机在运营，为6架飞机制造备件就显得毫无意义，那飞机怎么飞行，一个零件坏了，很多情况下需要重新生产。这样说来，购买安-158飞机难道不是疯子行为吗？”
此外，古巴订购的飞机还牵扯到地缘政治问题。俄罗斯出售的飞机是乌克兰生产的，俄罗斯自吞并克里米亚之后就与乌克兰关系紧张，导致哈瓦那与基辅也不能维持良好关系。此外，乌克兰在与俄罗斯交战期间关闭了工厂，后来又重新开始生产，但是并不生产飞机零部件。
目前，6架乌克兰生产的飞机中没有一架可以投入使用，其中4架滞留在哈瓦那何塞·马蒂国际机场的机库中，试图以拆东墙补西墙的方法来使飞机得到维修和飞行。
对于古巴当局来说，问题都是一样的。在空难发生前一天，古巴航空公司总裁罗伯托·培尼亚·桑佩尔就指出，美国的封锁令古巴无法购买新设备来改善机场服务。
除了这些不幸，古巴航空公司本身也是事故不断，从1929年成立至今，已有约600人在该公司的航班中丧生，这个数字还不包括18日的空难。其中最大的空难发生在1989年，地点也是在何塞·马蒂国际机场附近，造成机上115名乘客、22名机组成员和24名地面人员死亡。
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