澳媒：澳大利亚没必要担心中国搞“债务外交”

澳大利亚“对话”网站5月17日刊登题为《为何中国在太平洋地区进行的“债务外交”不应引发恐慌》的文章，作者为澳大利亚乐卓博大学国际关系高级讲师迈克尔·奥基夫。文章称，谈论中国所谓的“债务陷阱”外交并非新鲜事，但哈佛大学研究人员最近的一份报告受到外界关注。报告说，担心中国的“债务外交”对澳大利亚在太平洋地区的利益构成“威胁”。
《澳大利亚金融评论报》援引这份报告说，尽管巴布亚新几内亚“在历史上一直处于澳大利亚的轨道”，但它“迅速接受了中国贷款，除了给中国提供重要的液化天然气和资源储备之外，还给了它一个战略位置”。
文章称，这个故事经历了司空见惯的从猜测到怀疑再到警觉的路线。上个月，另一篇媒体报道声称中国与瓦努阿图就在南太平洋建立永久性军事存在进行了接触，但后者很快就否认了这一说法。
文章表示，哈佛大学研究人员的最新报告有一些令人瞩目的背景。据称，它去年为美军太平洋司令部制作了一个机密版本，但这份泄露给《澳大利亚金融评论报》的报告是由研究生撰写的，据称是给美国国务院准备的。有趣的是，这些学生受教于格雷厄姆·艾利森教授，此人曾出版过《注定开战：美中能否逃脱修昔底德陷阱？》一书。但这一所谓的陷阱并不一定指向历史必然。因此，全面了解中国的动机以及为避免冲突做些什么，就需要对该地区的局势进行全面分析。
文章表示，如果中国愿意，它可以轻而易举地超越澳大利亚，成为该地区最大的捐助国，而中国选择不这么做的事实十分明显。
文章称，中国的确在该地区正变得越来越活跃，澳大利亚似乎通过与太平洋邻国的发展援助、防务合作和紧急灾难应对来作出回应。但如果太平洋地区真有“修昔底德陷阱”，那么澳大利亚需要的是对中国在该地区的利益进行有连贯性的分析，而不是迅速且几乎本能地解释他们具有侵略性意图。
文章表示，对澳大利亚来说同样重要的是了解太平洋岛国的动机。澳大利亚缺乏了解的是，太平洋国家为什么会张开双臂欢迎中国。如果澳大利亚继续条件反射式地在中国于太平洋的外交行动中看到威胁，那么它可能会和避免“修昔底德陷阱”所需的那种创造性外交无缘。
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