研究称纳米疫苗有望根除小儿麻痹症

英媒称，美国麻省理工学院研究人员开发的全新纳米粒子疫苗可帮助根除全世界脊髓灰质炎（即小儿麻痹症）。这种疫苗可一次注射多剂，因而更便于至今仍有脊髓灰质炎出现的巴基斯坦等国偏远地区的儿童免疫接种。
据英国科学新闻网站5月21日报道，根据美国疾病控制和预防中心的数据，1988年至2013年间，全世界有记录的脊髓灰质炎病例减少了99%。但这种疾病尚未彻底根除，部分原因是建立免疫能力需要注射两到四针脊髓灰质炎疫苗，而这对偏远地区儿童来说有难度。
“一次性注射疫苗就能产生全面保护对于实现根除非常宝贵。”麻省理工学院戴维·科赫综合癌症研究所的研究科学家、研究论文的资深作者安娜·雅克莱内茨说。该论文载于5月21日那个星期的《国家科学院学报》。
论文的资深作者、该研究所教授罗伯特·兰格说：“我们对本文中的方法和结果感到非常兴奋，但愿它们有朝一日为世界各地患者带来更好的疫苗。”
报道称，脊髓灰质炎病毒尚无药可治，在大约1%的病例中，它能进入神经系统，在那里导致瘫痪。第一种脊髓灰质炎疫苗是20世纪50年代研制出来的“沙克”（Salk），这种疫苗由灭活病毒构成，通常从两个月大开始一共注射两到四针。1961年，一种口服疫苗问世，服用一剂就能提供一些保护，但服用两到三剂更有效。
这种口服疫苗由一种毒性降低但仍然切实可行的病毒构成，它在大多数国家已经逐步淘汰，因为在非常罕见的情况下，它会变异成一种毒性很强的形式并引起感染。然而，一些发展中国家仍在使用它，因为对儿童来说，使用滴剂比多次注射“沙克”疫苗要容易。
报道称，若要根除脊髓灰质炎的努力取得成功，口服疫苗就必须彻底淘汰，以消除免疫人员体内病毒重新激活的可能性。几年前，兰格的实验室接受了比尔和梅琳达·盖茨基金会的资助，尝试研制一种只需注射一次但可携带多剂的可注射疫苗。
雅克莱内茨说：“我们的目标是确保全球每个人都接种疫苗。在发展中国家有些交通不便的地方，儿童往往接种不齐形成保护所需要的全部针剂。”
报道称，为了制造一种单次注射疫苗，麻省理工学院的研究小组使用可生物降解的聚乳酸-羟基乙酸共聚物（PLGA）将灭活脊髓灰质炎的疫苗包裹起来，这种聚合物可以设计成在一段时间后降解，使研究人员得以控制疫苗的释放时间。
“纳米粒子的表面或者靠近表面的地方总会附着一点点疫苗，一旦我们把它放到身体里，表面上的东西就会扩散掉。那是初始爆裂，”该研究论文的主笔斯蒂芬尼·曾说，“然后纳米粒子停留在注射位置，渐渐地，随着聚合物降解，它们会在根据聚合物降解速率设定的时间点爆裂从而释放出疫苗。”
报道称，研究人员必须克服阻碍了先前使用PLGA进行脊髓灰质炎疫苗接种的主要障碍：聚合物分解成名为乙醇酸和乳酸的副产品，这些酸会损害病毒，使其不再能引起正确的抗体反应。为防止这种情况发生，麻省理工学院的研究小组在他们的纳米粒子中添加了带正电的聚合物，这些聚合物起到“质子海绵”的作用，吸收多余的质子、降低环境的酸性，使病毒得以在人体内保持稳定。
在研究中，研究人员设计的纳米粒子在注射时产生初始爆裂，约25天后第二次释放疫苗。他们将纳米粒子疫苗注射到老鼠体内，然后将免疫老鼠的血样送到美国疾控中心进行化验。研究结果显示，单次注射纳米粒子疫苗的老鼠血样对脊髓灰质炎病毒的抗体反应与注射两次“沙克”疫苗的老鼠的抗体一样强或更强。
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