911事件十余年后 美起诉伊朗沙特索赔60多亿美元

据卡塔尔半岛电视台5月1日报道，法庭文件显示，美国一名法官做出了一份缺席判决，要求伊朗向911事件的受害者支付总额达60多亿美元（1美元约合6.4元人民币）的赔偿。
2001年9月11日，两架被劫持的客机分别撞向纽约世贸中心和华盛顿五角大楼。而在另一架计划撞向白宫的飞机上，乘客与劫机者有过对峙，最后这架飞机坠毁在宾夕法尼亚州的一块空地上。911恐怖袭击造成近3000人死亡。
纽约南区法院法庭文件显示，伊朗被要求向死者“每个配偶支付1250万美元，每个父母850万美元，每个孩子850万美元，每个兄弟姐妹425万美元”。从2001年9月11日起到判决日期将适用4.96%的年利率。由于被告未到庭抗辩，故法庭做出缺席判决。
2015年9月11日，遇难者家属和亲友在纽约世贸中心遗址纪念广场参加悼念仪式。
2011年和2016年，法官丹尼尔斯分别对伊朗做出过缺席判决，要求伊朗方面向受害者和保险公司支付数十亿美元，以赔偿911事件造成的损失和人员死亡。
报道称，伊朗方面尚未对这些案件发表过评论。
尽管该诉讼称伊朗为911事件劫机者提供了训练和其他援助，但目前仍缺乏有力证据证明有伊朗人卷入其中。
911事件调查委员会的任务是“全面、完整地描述”袭击事件的情况。目前，该委员会只发现一些911事件的劫机者在前往阿富汗的途中曾经过伊朗，但护照上没有盖章。除此之外，没有发现任何证据表明伊朗对恐袭事件有直接支持。
沙特阿拉伯也是美国索赔的主要目标。原告称，沙特阿拉伯向19名劫机者提供了物质支持。此外，19名劫机者中有15名是沙特公民。原告正在起诉沙特阿拉伯，要求赔偿数十亿美元。
通常情况下，主权国家在美国法庭上是免于遭起诉的，但是这种情况在2016年发生了变化。当年美国通过了《对恐怖主义资助者实行法律制裁法案》，该法案使涉嫌参与恐怖主义的国家可以在美国法庭上被起诉。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost