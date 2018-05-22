莫迪访俄欲敲定军备核能合作

俄媒称，纳伦德拉·莫迪将在索契与弗拉基米尔·普京举行“无日程”会面，但他们没有时间闲聊：双方必须挽救因美国制裁悬而未决的重要军备协议，同时在中国问题上找到共同立场。
据今日俄罗斯电视台网站5月20日报道，在印度总理莫迪21日下午抵达黑海度假城市索契之前，印度驻莫斯科大使潘卡杰·萨兰表示：“这是一次非常不同的会面。正常情况下，我们有年度双边峰会机制，组织性很强，磋商，然后达成文件、合同和联合声明”。
然而，萨兰透露，这次为期一天的访问将为两国领导人提供机会来增进“私下了解，培养关系”，同时“讨论各自国家重视的议题”。此次会面是在普京赢得3月选举展开第四个任期之后短期内敲定的，不安排仪仗队、没有正式晚宴，也无其他程式礼节。
报道称，已通过的俄罗斯对印度武器出口协议——估计价值120亿美元——的命运是双方同等重视的议题。自从印度宣告独立以来，俄罗斯卖给新德里的武器远超其他任何一个国家。
但在2017年美国国会通过针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的《以制裁反击美国敌人法》之后，一个重大障碍就出现了。该法不仅处罚莫斯科自身的战略产业，而且也有责任制裁与名单上的俄罗斯实体——包括俄罗斯官方武器交易商俄罗斯国防产品出口公司——有合作关系的第三国企业。
19日，美国负责政治军事事务的首席副助理国务卿蒂娜·凯达诺警告新德里“与俄罗斯达成任何潜在大型防务订购协议之前，要进行严肃评估”，印度不准为俄罗斯“恶意行为”提供“便利”。凯达诺本人将于5月晚些时候访问印度。
报道称，目前为止，印度在这种压力面前保持镇定。在俄罗斯看来，美国此举是一种卑劣的手段，目的是强行进入世界最大军火进口市场。
近日，印度本土多家媒体援引一名高级印度官员的说法称：“我们不会允许我们的防务需要由其他任何国家决定。我们已经向国会山表达了这一点。俄罗斯是一个可靠、值得信任的合作伙伴”。
莫迪在访问索契前发表的推文也证实，他将寻求“加强印度和俄罗斯之间特殊、享有特权的战略合作伙伴关系”。
报道称，然而，如果把印俄这种关系的下滑完全归咎于华盛顿，那也自满了点。据智库斯德哥尔摩国际和平研究称，俄罗斯所占军火进口的份额从2008年-2012年间的79%，降低至2013年-2017年间的62%。
即使在2014年莫迪当选之前，印度就开始地缘政治转移，向华盛顿靠近。印度军备业故意减少对俄罗斯企业的依赖。印度官员提到限期、成本超支和零部件供应等诸多困难。
报道称，尽管无可争议的俄罗斯大热产品，例如S-400防空系统仍然受欢迎——印度打算购买5套，成本接近60亿美元，但更多投机性的项目则陷入困境。
就在4月，最糟糕的时刻出现了，印度公开决定退出十几年前提出的苏霍伊第五代战斗机项目。新德里显然对时间表和性能都感到不满，本来该项目是破天荒的联合产战斗机，并成为俄罗斯后苏联航空产业的新样板。
报道称，在这次预计持续4-6小时的面对面会谈中，莫迪和普京很可能最终感到时机合适，开始讨论这一话题。
从外交官转型为专家的知名印度人士高伯拉斯瓦米·帕塔萨拉蒂对今日俄罗斯电视台记者表示：“根据我自己的经验，在涉及前线战斗机或攻击机问题时，我们要花一些时间才会做出最终决定。一旦我们能够更好地利用现有的资源匹配我们的需求，我确定我们能解决在苏霍伊第五代战斗机项目上可能存在的共同疑问。最后，整个零部件和技术转移问题仍是防御供应的关键所在”。
报道称，在核问题上，双方关系也类似地富有成效，如果不那么带政治色彩的话。印度代表宣布，随着俄罗斯完成库丹库拉姆3号和4号反应堆，两国领导人将讨论核领域的进一步合作。库丹库拉姆是印度南部在建的该国最大核电站。莫斯科渴望到下一个十年的开头完成5号和6号反应堆，但目前尚无定案，该项目的成功可能决定印度能源产业的道路——对于一个快速增长的经济体，以及预计5年内人口超过中国的国家来说，这是一个相关联的关切。
也许更具吸引力的是与孟加拉国进行三方核开发的前景，该项目将在130亿美元的鲁布尔核电站开展试点，俄罗斯工程师将提供技术，印度方面提供部分融资和管理。
报道称，非正式一对一峰会是莫迪偏爱的国际外交形式，这种峰会的意义不在于建筑协议，而在于大理念——印度在世界上的地位仍然是该国身份的核心。中国仍然是标杆。
世界经济和国际关系研究所高级研究员阿列克谢·库普里亚诺夫对今日俄罗斯电视台记者表示：“印度把中国看作是地区领导权竞争的对手”。
报道称，令新德里感到困扰的是，俄罗斯正在明显向中国靠近，俄中关系贴合度更高，无论在经济上还是地缘政治上都是如此，两国都把自己视为美国霸权的抗衡力量。
报道分析称，莫迪的任务是打消普京的疑虑，表明印度不会成为西方控制的同盟的尖头，同时也展示印度的经济机会跟中国提供的一样有吸引力。
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