世卫组织呼吁禁用反式脂肪酸

世界卫生组织今天公布了一项新计划，旨在消除使用反式脂肪酸的现象，呼吁在全球范围内推广富裕国家禁用这种有害脂肪酸所取得的好处。
工业化生产的反式脂肪酸，如人造黄油和一些凝固的植物脂肪，在食品生产商中很流行，因为它们价格便宜且保质期长。
但是，世卫组织的数据显示，由于其与心血管疾病的联系，反式脂肪酸每年导致超过50万人死亡。
世卫组织总干事谭德塞说，富裕国家在禁用反式脂肪酸方面取得了长足进步，“我们需要在全球范围内扩大这些努力”。
世卫组织在一份新闻稿中指出，中低收入国家对反式脂肪酸的管制较为薄弱。“决心拯救生命”组织负责人汤姆•弗里登说：“现在最重要的是，开始停止工业生产反式脂肪酸。”
弗里登对记者说，纽约市十年前成功禁止反式脂肪酸进入餐馆，这证明它们是“可以在不改变食物的口味、易得性或成本的情况下消除”的。
这项消除反式脂肪酸的战略要求开展广泛的宣传运动，同时在全世界采取立法行动，以“消除工业生产的反式脂肪酸”。
谭德塞说，在2030年前将非传染性疾病的死亡人数减少1/3是世卫组织的核心任务，这是联合国可持续发展目标之一。
当被问及世卫组织是否准备将行动范围扩大至包括加工糖类在内的其他非传染性疾病致病因素时，邱德塞说，答案是“是的”。
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