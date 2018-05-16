美B-52轰炸机缺席韩美军演 两国军方讨论朝鲜动向

韩媒称，据韩国军方消息人士16日透露，美军B-52战略轰炸机将缺席韩美于11日至25日举行的“超级雷霆”（Max Thunder）联合空中演习。这一举措是否同朝方当天宣布将无限期推延韩朝高级别会谈有关备受关注。当天，韩美军方开会商讨相关事宜。
据韩联社5月16日报道， 该消息人士称，美军F-22隐形战机已参演，B-52战略轰炸机尚未出现，预计该战机可能不会参加此次演习。韩国政府有关人士也表示B-52此次将不参演。
报道称，当天上午，韩国国防部长官宋永武取消原定参加亚洲领导力会议的日程，同韩美联合司令部司令文森特·布鲁克斯紧急开会，预计双方将就朝鲜无限期推延韩朝高级别会谈对半岛局势的影响以及参加韩美联合军演的美军战略武器等问题进行协商。
报道称，由韩国空军作战司令部和驻韩美军第7空军司令部联合启动的此次“超级雷霆”军演为期两周，F-22“猛禽”隐身战斗机和F-15K、F-16等100余架战机参演。这是韩美联合军演首次出动8架F-22战机。去年12月，韩美空军进行代号为“警戒王牌”（Vigilant Ace）的联合军演时曾出动6架F-22战机。
报道指出，B-52可携带32吨炸药，1960年至今一直是美国空军战略轰炸主力，朝鲜此前也对该轰炸机在半岛上空演习反应敏感。
报道称，F-22战机具备卓越的隐身性能，最高时速超过2.5马赫，作战半径达2177公里，从美军驻日本冲绳基地起飞，仅需2小时即可抵达朝鲜半岛执行任务。
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