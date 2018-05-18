美国发生首例电子烟爆炸致死案 问题可能在电池上

据美国媒体报道，本月初佛罗里达州一名男子在抽电子烟时突然发生爆炸，导致他当场死亡，这可能是美国发生的首例电子烟引发的死亡事件。
据调查人员称，此次事件发生在5月5日，当时这位名叫Tallmadge D’Elia的男子正在自己的家中。目前已证实，导致他死亡的原因是电子烟爆炸造成的“头部射弹伤”，此外，这名35岁的男子身体约80%被烧伤，似乎是电子烟爆炸在他被发现的卧室里引发了一场火灾。
在从他的头部取下的碎片中，发现了位于菲律宾的电子烟生产商Smok-E Mountain Mech Works的标识。该公司的一位代表对美国ABC新闻表示，其生产的电子烟不会爆炸，问题可能在于电池。
该公司生产的是一种名为“机械电子烟”（mechanical mod）的产品，与更常见的电子烟相比，机械电子烟通常让用户更直接地接触电池，而不使用内部电路来调节电压。
美国电子烟协会会长Gregory Conley表示：“数百万成年人经常使用蒸汽产品，类似这样的悲剧事件非常罕见。市场上绝大部分的电子烟设备与使用锂离子电池的其他产品，例如手机和笔记本电脑，具有同样的火灾风险。”
美国消防局去年的报告回顾了2009年至2016年间195起与电子烟相关的火灾和爆炸事故，这些事故都没有造成死亡。该报告特别指出，使用锂离子电池的电子香烟是一种“新的和独特的危险”，因为它们更容易爆炸。
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