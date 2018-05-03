美国贸易代表称希望中国开放竞争 无意改变中国经济体制

美国首席贸易谈判代表莱特希泽周二表示，在本周与中国政府所举行的贸易会谈当中，他并不打算协商改变中国由政府所推动的经济体制，而是希望中国进一步开放外资竞争。
莱特希泽对美国商会表示，他把周四与周五与中国高官进行的会谈，视为中美双方更好地管理贸易分歧的长期学习过程的起点。
“我的目标并非改变中国的体制，”莱特希泽指出。”这看来对他们是有效的...但我必须让美国可以做生意，而不会成为这种体制的犠牲品，这就是我们所扮演的角色。”
美国访华贸易代表团其他成员包括美国财长努钦(Steven Mnuchin)、商务部长罗斯(Wilbur Ross)、白官贸易事务顾问纳瓦罗，及新任白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)。
罗斯周二稍早表示，如果美国代表团不能就减少贸易失衡达成协商解决方案，特朗普准备对进口的中国商品加征关税。
罗斯在前往中国进行贸易谈判前向CNBC称，对于可能达成协议来解决全球最大的两个经济体之间贸易紧张关系，他抱有”一些希望”。
但罗斯和纳瓦罗均表示，最终决定将由特朗普说了算。
在对最具影响力的美国商业游说组织的讲话中，莱特希泽淡化了对中国商品加征关税的可能性。该组织反对采取迫使中国贸易做法改变的关税措施。
**关税威胁**
特朗普已威胁对多达1,500亿美元中国商品加征关税，以惩罚中国对合资企业的要求及其他政策，美国贸易代表署称这些政策迫使美国企业将自己的知识产权转让给受到国家支持的中国同业。
中国否认强迫进行此类技术转让，并威胁以相同措施进行报复，包括对美国大豆和飞机加征关税。
这些基于所谓301条款调查的关税，可能在征求公众意见程序结束后，于6月实施。
被问及特朗普在实施关税前，将与中方官员进行多久的协商时，莱特希泽表示：”还要再看看。我们觉得有问题项目的清单非常长...我们要看看几天后进展到哪个程度。”
美国财政部也在研究对中资企业的投资设限，以防止它们透过收购与成立合资企业的方式取得美国的科技。财政部正考虑引用”国际紧急状态经济权力法”(International Emergency Economic Powers Act)来实施这方面的禁令。
莱特希泽表示，如果美国继续允许有国家在背后支持的中资企业收购美国科技公司，那就是”发疯”，尤其是在中国禁止美国企业这类收购行为的情况下。
他表示，鼓励中国向美国及其他外国公司开放经济符合美国利益，这不仅是为了增加对中国消费者的销售，同时还能在中国促进市场竞争。
罗斯在CNBC的采访中没有透露特朗普政府对中国的具体要求，但表示：”关于我们需要提出什么，我们有非常明确的想法。”
特朗普政府官员之前要求将美国对中国的3,750亿美元贸易逆差减少1,000亿美元，并要求中国降低进口汽车关税并向美国扩大市场准入。
“不会一切事情在北京突然都得到解决的惊人消息，”罗斯说道。
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