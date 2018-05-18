你听到的是yanny还是laurel?刷爆网络的音频解释在此

据国外媒体报道，前两天，一段简单的音频几乎刷爆了互联网。有人说音频中的词是“yanny”，有人听到的则是“laurel”。两派人各执一词、争执不下，都认为对方听到的肯定是错的。
这就像之前的“蓝黑/白金”裙子之争，只不过变成了音频、而非图片。但人们为何会从同一段音频中听出截然不同的两个词呢？这其实与个人有很大的关系。
“如果你把自己的耳朵拿掉、换上别人的耳朵，听见的声音便会有所改变。”研究语言科学的芝加哥大学心理学家霍华德·努斯鲍姆（Howard Nusbaum）指出（顺便提一句，他听见的词是“laurel”）。
由于各人的耳道和耳廓形状不同，每个人能听到的音高、即声波频率也有所不同。
“这段音频中其实含有两个不同的信号，但有些人听到的是其中一个频段的信号，有些人听到的则是另一个。”声音与音频工程师马特·米克尔森（Matt Mikkelsen）也赞同努斯鲍姆的解释。但还不止如此，听这段音频的方式也会对听到的结果有所影响，因为不同的耳机或扬声器往往会突出不同的音高。
另外大脑的作用也很关键。“大脑对我们处理声音的方式和听到的结果起到了很大的影响。”米克尔森指出。有的人刚开始听到的是一个词，重听的时候却又听到了另一个词。米克尔森还说，住在大城市和乡下的人听到的结果也会有所不同，因为前者对吵闹的噪音更习以为常。
所以如果你和朋友听到的词不一样，用不着为此抓狂。听觉本来就是一个很主观的概念。而如果你多听几遍，说不定也能听出之前听不到的那个词呢。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost