特朗普：或许美朝会改日会谈 大家无需紧张

美国总统特朗普总统与当地时间5月24日宣布取消与朝鲜领导人金正恩原定于6月12日举行的会谈，数分钟后特朗普就此事发表公开演讲。特朗普表示，美军“已做好必要准备”。他也明确表示，“希望能和朝鲜有一个好的结果，很多事都有可能发生，或许不久双方会谈还会重开。
特朗普在演讲中说，“首先我想要说，针对近日朝鲜的所发出的声明，我决定终止原计划于6月12日在新加坡举行的会谈。有很多事都可能发生，很可能摆在我们眼前的是一次很大的机会。我认为对朝鲜而言，这是一次巨大的挫折。对世界而言，这也是一次挫折。”
特朗普还表示，“我同国防部长马蒂斯、参谋长联席会议以及我们的军队通了话，我们的军队仍旧是世界最强大的，你们也都明白，我们的军队在最近有了极大提升。如果有必要的话，他们随时准备就绪。同样，如我曾在韩国和日本说过的，他们（日韩）不仅准备好应对朝鲜采取愚蠢或鲁莽的行为，而且愿意承担应对相关的大部分成本以及美国在军事行动中花费的费用。如果那种不幸情况强加给我们的话，我们的军队有了很大的提升，马上就会跃升到一个过去从未达到过的水平。”
特朗普强调，“今年我们批准了7000亿的军费，明年我们预计会投入7160亿的军费，因为有很多人的帮助才有了这一成绩。今天和我一同站在这里的人，我们感到非常感激，但是为了军队我们必须这么做，我们也的确做到了。希望能和朝鲜有一个好的结果。很多事都有可能发生，或许不用等多久，双方会谈还会重开，或许不久之后 双方会改日举行会谈。大家无需紧张，我们必须把事情做好。”
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