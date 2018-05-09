特朗普欲借重启TPP向中国施压？

《今日美国报》网站5月6日刊载题为《特朗普可通过重启TPP来向中国施压》的文章称，最近，在与农业州的议员进行会谈时，特朗普说他会重新考虑自己让美国从跨太平洋伙伴关系协定（TPP）中退出的决定。然后，就在他似乎重新考虑了自己要重新考虑的决定后，他又在推特上称TPP是一个糟糕的协议。
文章称，特朗普在这个问题上的犹豫不决并非惟一的不确定性。在上任不久后，特朗普做出了这个虚张声势、空洞无物的退出声明，剩下的11个国家按照他们的好恶对该协定进行了重新谈判，包括剔除一些有助于美国制药、电影和软件制造商的知识产权规定。如果特朗普最终认为美国还是应该参加的话，这些国家真的愿意再次重新谈判吗？
让我们提一个多少有些搞笑的建议吧。或许跨太平洋伙伴关系协定的名称应该再改一次，改为“大为改观的让美国再次伟大的特朗普贸易同盟”。
特朗普之所以反对TPP，部分原因是该协定是奥巴马总统谈成的。如果让特朗普抢点功劳可以把特朗普拉回来的话，这个代价并不大。
肯定经常有人告诉特朗普，TPP将使他在与中国打交道时拥有大得多的影响力。特朗普需要一边让中国感到孤立，一边让盟友站在自己一边。这样做的最好办法莫过于建立一个几乎囊括除中国之外的所有东亚国家的贸易区。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost