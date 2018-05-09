国际油价升至每桶70美元上方 创三年半新高

英媒称，美国原油价格7日升至每桶70美元上方，为2014年11月以来首次，布伦特原油价格也升至新高，因委内瑞拉经济危机恶化威胁到该国本已下降的石油供应。
据路透社报道，美国退出伊朗核协议，重新对伊朗实施制裁，这已令国际油市惴惴不安。委内瑞拉危机加剧了这种担忧。
报道称，格林尼治时间5时46分，布伦特原油报每桶75.59美元，较前收盘价上涨0.72美元或1%，盘中曾一度升至75.89美元，创2014年11月以来最高。
美国西得克萨斯中间基原油上涨0.9%，至每桶70.34美元，这是自2014年11月以来首次超过70美元。
与此同时，3月推出的中国上海原油期货周一最高涨至72.54美元，打破了兑换成美元的每桶71.32美元最高纪录。
报道称，分析师警告，主要原油出口国委内瑞拉经济危机加深，可能会进一步打击其产量和出口。
期货经纪公司AxiTrader的首席市场策略师格雷格·麦肯纳说，除了委内瑞拉陷入困境以外，本周的重大题材仍将是原油和伊朗核协议，多数市场参与者预测特朗普将退出该协议。
报道称，在国际社会取消对伊朗的制裁后，伊朗于2016年重新成为原油出口大国。
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