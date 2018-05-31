日本欲与朝鲜举行外长会谈

日媒称，多名日本政府消息人士29日透露，政府基本决定若在美朝首脑会谈上朝鲜核问题取得进展，拟于8月上旬在新加坡出席国际会议之际举行日朝外长会谈。日方的意向可能已向朝鲜方面征询。此举旨在以朝鲜绑架日本人问题为议题推动日朝磋商取得进展，和核与导弹开发这一美朝会谈焦点问题一同综合解决。
据日本共同社5月30日报道，若日朝外长会谈得以实现，将成为2015年8月马来西亚国际会议后首次举行日朝外长会谈。当时的会谈仅表达了日朝双方的原则性立场，而此次日本政府将会谈定位为面向处于摸索阶段的日朝首脑会谈完善环境的环节之一，以期实现实质性的意见协调。
据日本政府消息人士透露，将关注美朝首脑会谈的结果，围绕配合8月1日至4日召开的东盟地区论坛部长会议举行日朝外长会谈的方案开展准备工作。
报道指出，若美朝首脑会谈以失败告终或会谈本身未能实现，日方拟暂不举行日朝外长会谈。这是由于日方担心若在美朝对立激化的情况下与朝鲜谈判，可能会影响日美关系。朝方也可能因对呼吁加强制裁的日方不满，而对安排会谈表示为难。
共同社还报道称，美国白宫发言人桑德斯于美国东部时间29日宣布，总统特朗普和日本首相安倍晋三将于6月7日在白宫会谈的日程已经确定。瞄准有望6月12日在新加坡如期举行的美朝首脑会谈，双方将寻求信息共享，就应对朝鲜绑架日本人问题及核问题确认紧密合作。安倍打算再次请求特朗普在美朝首脑会谈上呼吁解决绑架问题。
日本外相河野太郎30日透露，正在协调6月7日在华盛顿举行首脑会谈。
报道称，内阁官房长官菅义伟就日美首脑会谈的意义表示：“重要的是在美朝首脑会谈前做好一切准备，使其成为迈向解决核与导弹、绑架问题的会谈。”瞄准美朝首脑会谈，日方全面行动了起来。
报道称，正在夏威夷访问的日本防卫相小野寺五典和美国国防部长马蒂斯举行会谈，就朝着包括核武器在内的朝鲜所有大规模杀伤性武器、所有射程的弹道导弹“完全且可验证、不可逆的废弃”而维持施压与制裁，两人达成了一致。
报道指出，安倍访美也旨在朝鲜半岛局势大幅变化的形势下，通过短期内接连举行直接会谈来彰显牢固的日美关系。马蒂斯在与小野寺的会谈中表示，有意致力于谋求废弃将日本纳入射程的朝鲜短程导弹。
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