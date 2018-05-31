日本力促武器出口 欲向法德出售P-1反潜机

澳大利亚东亚论坛网站5月29日发表了阿德莱德大学教授普南德拉·贾因的题为《日本对武器交易持开放态度》的文章。
自东京于2014年放宽对武器出口长达50年的限制之后，日本政府和国防工业对在国际市场上销售他们的产品表现出相当大的兴趣。最新一次尝试是由川崎重工业公司进行的，目标是向法国和德国正联合进行的新一代“海监飞机研发项目”出售P-1反潜巡逻机。
对日本和日本企业而言，尽管在过去数年里若干次瞄准澳大利亚、新西兰和英国等市场，但取得任何重大突破都是困难的。新明和工业公司和印度的马恒达集团签署了一份出售超过12架US-2水陆两用飞机的协议，该机将在印度海军和海岸警卫队中部署，这是日本在多年谈判后取得的唯一成功。尽管这并非一笔数额巨大的买卖，但它仍然是一项可能会产生一些“瀑布效应”的重大突破。
2015年，日本政府在防卫省内部成立了防卫装备厅，以促进武器的海外销售。为了展示其军事装备，日本开始参加大型的国际武器展并在全球寻找机遇。日本还于2015年在横滨组织了二战以后的首次武器展。这项为期三天的活动是与日本政府、一家英国企业、美国第七舰队司令部以及澳大利亚国防部联合举办的。这项活动旨在展示日本的最新式军事装备，它把特别关注点放在了海上安全、灾难管理和救援行动等领域。
日本开始增强海外军售是政府的“安倍经济学”战略的一部分，该战略从本质上是想通过诸多财政、货币和结构性改革来提振日本二十多年来疲软的经济。
日本新政策背后的战略考量同样十分重要。比如，2013年出台的国家安全保障战略主张，联合研发和生产防务装备是日本推行“积极和平主义”努力的一部分，它甚至提倡向海外转让武器和军事技术。
2015年发布的《发展合作宪章》支持了国家安全保障战略的目标。它主张奉行积极和平主义，并为利用援助预算来转让武器装备开拓了前景。
作为官方发展援助的一部分，东京向一些东南亚国家捐赠了巡逻船，其名义是要确保这些国家的边境安全并维护和平。东京还向菲律宾提供了TC-90飞机，马尼拉最近把这些飞机部署到南中国海。如果东京把越来越多的援助预算用于“和平”目的的军事装备并且为它的“自由和开放的印度洋-太平洋战略”服务，那将并不令人感到意外。日本今后同样有可能利用官方发展援助预算来补贴军售。
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