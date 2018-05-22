章鱼是怪异的。这不只是因为它们外形奇柽，也不是因为它们聪明到令人不安的程度，而是因为它们拥有一种奇怪的能力。
去年4月，研究人员发现章鱼——以及它们的某些乌贼和鱿魚近亲——定期编辑自己的RNA。这使它们区别于动物世界的其余成员。
与DNA—样，RNA记录遗传密码。但DNA是双链结构分子，而RNA仅由单链组成。RNA在我们体内的作用是传送遗传信息，以触发蛋白质的生产。但一些科学家觉得RNA可能就是最初的DNA ,它们充当了地球最早一批生物的遗传密码永久存储库。
至于像等普通鱿鱼等头足类动物，研究人员已经发现，在DNA编码后。其神经系统中仍有多达60%的RNA会得到编辑。
这些改变使其大脑能够适应海洋环境中不断变化的温度。去年，研究人员发现两个章鱼物种和一个乌贼物种定期做这样的事情。美国海洋生物实验室的研究人员乔舒亚•罗森塔尔说：“这表明高水平的RNA编辑活动……是鞘亚纲头足类动物的发明。”
目前还不知道这种能力是如何得到触发或控制的。罗森塔尔说：“答案可能像温度变化那样简单，也可能像经验——即某种形式的记忆——那样复杂。”
地球生命的起源是科学尚未破解的最艰难课题之一。我们知道相关的大部分化学原理，但对于生命最初诞生时的状况却知之甚少。我们对生命的了解仍然存在空白，这个空白大得足以装下神灵和其他一些奇怪的学说。
例如有生源说。这种观点认为，地球上的生命源自外层太空——零散的、携带着生命密码的有机分子穿越时空到达地球。
这种说法没有证据支持。但是，该学说正在得到验证。刚刚发表在英国科学期刊《生物物理与分子生物学进展》上的一篇经过同行评审的文章，正在搅动生命起源的争议话题。
“罗塞塔”彗星探测器对67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星的造访证实，形成糖和氨基酸基础的有机分子散落在这颗彗星的冻冰土丘和山谷中。这还不是生命，但这些物质是DNA的基本构件。
新报告的作者认为,一个有机物质云团很可能在5亿年前飘落地球，从而改变了一切。
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