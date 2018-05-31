印度投资印尼沙璜港引关注：地处马六甲海峡进出印度洋要道

台媒称，印度总理莫迪30日与印度尼西亚总统佐科在雅加达会晤，双方签署15项合作协议，承诺强化军事与海上合作，印度将投资发展印度尼西亚的沙璜深水港。
据台湾“中央社”5月30日报道，莫迪与佐科会谈后，双方签署包括国防、海事、贸易与投资等15项合作协议。
报道称，莫迪提出“东进政策”，强化与东南亚国家合作，访问印度尼西亚、马来西亚和新加坡，是“东进政策”强化与东盟国家合作的一部份。
佐科在会后的记者会上表示，印度是战略国防伙伴，双方将继续推动发展基础设施的合作，包括在沙璜和安达曼－尼科巴群岛的合作。
报道称，双方签署的15项合作协议中，最令人关注的是印度投资印度尼西亚沙璜，兴建深水港和自由贸易区。沙璜港与印度的安达曼群岛扼守马六甲海峡进出印度洋要道。
另据台湾联合新闻网5月31日援引路透社报道，印度尼西亚总统佐科与印度总理莫迪5月30日签署15项协议，提升两国关系。两国誓言加强国防与海上合作，包括计划在印度尼西亚发展一个战略军港沙璜港。
报道称，值得注意的是，莫迪和佐科讨论了在沙璜投资、建设沙璜深水港以及自由贸易区的协议。此前，印度尼西亚海洋事务统筹部长卢胡特表示，沙璜港的基础设施与经济区的设置均将由印度投资建设。
沙璜港位于苏门答腊岛北端，扼守马六甲海峡，卢胡特表示，沙璜港可以发展成商船与军舰，包括潜舰均适用的港口。印度尼西亚运输部30日表示，沙璜港可在两年内发展成转运港。
佐科在与莫迪会面后的记者会上说：“印度是战略防卫伙伴，我们将持续在发展基础设施上增进合作，包括沙璜岛与安达曼群岛。”
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