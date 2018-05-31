美国将缩短中国留学生签证期限 中方回应

外媒称，美联社援引美国国务院的消息报道，美国政府计划从6月11日开始缩短某些中国公民的签证期限。
据路透社5月29日援引美联社报道，根据新的政策，美国领事官员可能限制签证的有效期，而不是采取通常做法，按照最长期限发放签证。美国国务院没有立即就这一报道表态。
一位美国官员说，按照向美国大使馆和领事馆发出的指示，如果中国研究生在某些领域学习，如机器人、航空和高科技制造等，签证时限将限制在一年内。
该美国官员说，这些指示还指出，如果中国公民在美国商务部所列的需要更严格审查的实体名单中的公司任研究人员或经理，他们申请签证必须得到美国多个机构的特别许可。美联社援引该官员的话说，对于每个申请来说，这些许可估计需要几个月的时间才能拿到。
针对此事件，中国外交部发言人华春莹5月30日主持例行记者会时表示，人员往来是促进各国包括中美两国间各领域交流与合作的重要基础，中美签证便利化是对等互惠的事情，符合两国人民共同利益。中美双方应采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领域交流合作创造更好的条件，而不是反其道而行之。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost