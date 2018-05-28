普京因这事让安倍等48分钟 日方工作人员慌张无措

据日本时事通讯社27日报道，日本首相安倍晋三26日下午在克里姆林宫与俄罗斯总统普京举行会谈。
双方同意加快北方四岛（俄称“南千岛群岛”）共同经济活动商业化的相关工作，将在7、8月前后派出民间调查团。安倍此前一天在圣彼得堡国际经济论坛上发表演讲称，希望缔结和平条约，构筑日俄两国间永久的和平稳定。普京在会谈时表示，俄方愿与日方在争议岛屿共同开展经济活动，促进双边关系发展，为俄日签署和平条约创造有利条件。
日本《产经新闻》捕捉到这样一个细节：普京此次会谈又一次迟到，比原定会谈时间晚了48分钟才出现。原因是与安倍的会谈开始之际，普京突然又和新任官员开会，这让日本外务省有关人员慌张无措，安倍不得不在酒店房间中等待。会谈结束后的会见媒体记者环节，也因为时间关系取消了记者提问。
共同社27日称，共同经济活动力争在不损害日俄双方各自法律立场的“特别制度”下实施，安倍与普京的此次会谈似乎未具有进展，商业化前景也难以预料。《朝日新闻》27日则不客气地指出，此次会谈双方在北方四岛问题上各自的主张依旧是平行线状态，没有达成任何共识，会谈成果匮乏。
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