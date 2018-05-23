美国追加部署的宙斯盾舰抵达日本 加强“印太”导弹防御实力

外媒称，美国海军最先进的导弹驱逐舰之一“米利厄斯”号5月22日抵达日本，加强东亚地区的导弹防御实力。
据新加坡《联合早报》网站5月22日援引路透社报道称，“米利厄斯”号此时进驻橫须贺海军基地意在展示美军实力。
美国海军在声明中说：“（米利厄斯号）将支持‘印太’地区的安全与稳定，利用其弹道导弹防御平台，加强（‘印太’地区的）导弹防御能力。”
报道称，在日本部署“米利厄斯”号的计划其实延迟了将近一年才落实，以提升驱逐舰上的宙斯盾空防系统，加强其探测和打击导弹的能力。
另据共同社5月22日报道，美国海军追加部署的宙斯盾驱逐舰“米利厄斯”号5月22日抵达日本横须贺基地（神奈川县横须贺市），追加部署在该基地的3艘宙斯盾舰的计划至此完成。包含核动力航母“罗纳德·里根”号在内，该基地舰船总数达到13艘。
该舰舰长珍妮佛·庞蒂乌斯（音译）中校在抵达后的记者会上指出，日本周边的任务多且是“复杂的作战区域”，称“必须做好准备应对任何要求”。
报道称，“米利厄斯”号拥有弹道导弹防御（BMD）能力，将被编入航母战斗群或远征战斗群。4月从母港美国圣迭戈出发。
报道还称，除了13艘舰船之外，还有1艘2017年6月在静冈县伊豆半岛近海发生撞船事故，正在美国维修。
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