德国治逃学新规：孩子逃课 家长可能进监狱

“为省机票钱带孩子逃学度假！”据德国《明镜》周刊22日报道，在该国五旬节假期（5月19日至21日）前几天，警方在巴伐利亚州慕尼黑机场等三大机场抓获20个“逃学家庭”。目前这些带孩子逃学的家长已遭起诉，或将面临严厉惩罚。
据报道，警方在机场例行巡逻时发现多名年龄介于6至16岁、本该在校上课的儿童。警方要求家长出示提前休假证明。若无证明，警方会询问孩子的校名并打电话询问。若学校不强制学生回校上课，机场一般会给予放行，毕竟家长已经支付旅费。不过度假结束后，这些家长必须在规定时间内解释为何带孩子逃学。如果没有正当理由，每个家庭可能会被处以高达1000欧元（1欧元约合7.5元人民币）的罚款。
德国新闻电视台的数据显示，目前德国每天有10多万学生逃学。除了度假或因宗教原因逃学，大多数逃学孩子是在公园等场所游荡，甚至做出违法行为。德国大多数州对逃课学生家长进行罚款。在罚金最高的萨克森州，旷课5天或以上的罚金达到1250欧元。一些屡教不改的家长还会被关进大牢，而逃学学生也会面临最高拘留的处罚。
“逃学是一个国际问题。”《柏林日报》称，奥地利的逃学问题也日趋严重。为此当局已加大对家长的惩罚举措，今年开始带孩子逃学的家长将被罚110欧元到660欧元。逃课时间越长，罚款将越高。法国主要靠校方与家长的沟通解决学生逃学问题，但对于沟通解决无效的情况，家长可被罚135欧元。在美国逃学率最高的得克萨斯州，2015年曾有超过7万名学生因逃学被罚，处罚措施包括罚款和吊销驾照等。英国各地区对逃学的处罚方式有所不同。英国广播公司（BBC）称，威尔士地区从2013年开始对逃学孩子的家长进行罚款，但一项最新报告称，罚款似乎对减少逃学并无太大帮助。
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