英媒:全球变暖致海水升温 北极熊恐在40年内灭绝

最新研究表明，目前全球气球变化正在导致海水迅速变暖，若不采取有效举措，北极熊和企鹅等海洋物种恐将在40年内灭绝。
据英国《镜报》报道，根据《自然气候变化》杂志发表的最新研究结果，目前全球共有8236个海洋保护区。气候专家预测，按照目前全球变暖的趋势，到2100年受影响海域水温将上升2.8摄氏度，但北极熊和企鹅等海洋保护区内的生物可能在2050年就濒临灭绝。届时，这些区域将由于缺乏食物和生存空间而变得“不适宜居住”，珊瑚礁也将面临毁灭。
据报道，北卡莱罗纳大学教堂山分校相关研究团队首席教授布鲁诺（John Bruno）表示，“以目前的变暖强度，在下个世纪到来之前，我们恐将失去很多、甚至是大部分海洋保护区的生物。”他说，“为避免最坏的结果，我们需要立即实行减排计划。按照预想，排放将在20年内达到高峰随后开始下降，我们将逐步用太阳能、风能等清洁能源取代化石燃料。”
此外，悉尼大学的另一项研究表明，国际旅游所留下的碳足迹比最初预想高出4倍，飞机、就餐和购买纪念品等行为都会导致碳足迹增多。很多小岛人口很少，但由于有定期国际航班往返，相对来说碳排放量很高。报道称，旅游业在全球温室气体排放中的占比已接近十分之一，总体来说，美国游客要为大部分此类碳排放量负责。
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