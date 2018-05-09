台军方称禁用大陆品牌手机 台媒：紧跟美国办事

台媒称，台湾防务部门负责人严德发7日表明绝对禁止台军使用中国大陆品牌的智能型手机；台湾防务部门发言人陈中吉8日重申，严禁中国大陆手机进入营区，且任何手机进入营区，都会列管并装设MDM软件。
据台湾“中央社”5月8日报道，严德发7日在立法机构备询时，民进党籍民代蔡适应表示，美国军方目前已禁止官兵使用小米、华为等中国大陆品牌的手机，并质询严德发目前台军手机使用方式。
严德发强调，绝对禁止台军使用中国大陆厂牌的智能型手机，在采购方案中也有明文规定，必须注明手机原产地、品牌。
台湾防务部门8日上午举办例行记者会，陈中吉重申，严禁中国大陆手机进入营区，且任何手机进入营区前，都会针对机型、手机代码、用途造册列管，核定后才会发出认证标签，并同时加装MDM软件，透过管制措施避免发生泄密事件。
报道称，MDM为台湾中山科学研究院研发的APP软件，管制功能包括“拍照”、“热点分享”、“打卡定位”、“蓝牙传输”。官兵进入营区时必须打开程序点选“上锁”，经卫哨检查后才能进入；若要解锁，则透过卫星定位，离开营区才可解锁。
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