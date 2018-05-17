日本结束28年最长一轮增长 专家:7年后或被印赶超

日本16日出炉的一季度国内生产总值（GDP）数据，终结了该国28年来最长一轮连续增长。分析人士认为，日本经济收缩是暂时的，但未来是否能强劲复苏还不一定。北京大学数字中国研究院副院长曹和平在接受《环球时报》记者采访时表示，在增长了28年以后，日本经济已经“冲劲不足”。日本在世界经济中的地位将会相对下降，但对华出口等增加，将是日本经济未来增长的关键。
“三驾马车”都出问题
《日本经济新闻》称，剔除物价波动影响后，一季度日本实际GDP同比下降0.2%，换算年率为下降0.6%，时隔9个季度下滑。美国《华尔街日报》称，日本央行在长期激进的货币宽松政策下，刺激该国经济向前发展，这种政策似乎让日本经济终于摆脱数十年来经济停滞不前的局面。而今年一季度GDP下滑，是2015年第四季度以来日本经济首次出现萎缩，也结束该国经济28年来最长一轮连续增长。拉动GDP增长的“三驾马车”是内需、投资和出口，日本经济在这三个方面都出现问题。
日本共同社称，经济数据不佳的一大原因在于，占GDP约六成的个人消费萎靡不振。不仅是智能手机和汽车，连蔬菜的消费也不见增长。投资领域6个季度来首次出现负增长，住宅投资减少也拖累内需。此前带动经济增长的出口方面，虽然维持0.6%的增长，但与去年第四季度的2.2%增幅相比，减速明显。
专家：7年后或被印度赶超
日本经济再生大臣茂木敏充表示，虽然一季度GDP出现负增长，但不会颠覆经济正在缓慢回暖的认识。但彭博社称，日本国内需求依然疲弱，这次下调提醒了日本央行面临的挑战，日本央行需要继续为实现2%的通货膨胀目标而进行长期努力。
日本社会各界却对于政府能否达成今年的国内生产总值增长目标也表示怀疑。路透社16日评论称，日本政府预测2018年GDP实际增长1.8%。要达到这个目标，2018年4个季度的GDP同比增长必须达到0.65%。因此，今年的预测可能会落空。
曹和平16日在接受《环球时报》记者采访时表示，造成日本经济下滑主要有三个因素：首先，日本虽然在早期占领全球的贸易市场，靠着勤奋、劳动密集和资本密集的特点赢得先机。但随着中国、印度后来居上，日本全球贸易市场被挤压；其次，日本缺乏人口规模优势；第三，现在流行的数字经济并不偏向日本。由于在人口上不占优势，日本很难形成庞大的数据库。例如，日本没有像中美那样的超级电商，因此数字经济对日本是一个不利的产业。曹和平预计，7年内，日本仍然可以维持第三大经济体的地位，但7年后，印度很可能会将其赶超。
对华出口是关键
出口仍然是日本经济增长的关键。《日本经济新闻》称，一季度日本半导体出口的调整，给GDP带来负面影响。此外，美国保护主义政策等风险增加，中美贸易摩擦、中东局势紧张导致的原油价格上涨等因素，令日本经济发展的前景不明朗。据日本财务省的数据，截至3月底，日本在2017财年出口额同比增长10.8%。其中，对华出口增长18.3%。
复旦大学经济学院副院长孙立坚16日接受《环球时报》记者采访时表示，今年恰好是《中日和平友好条约》缔结40周年，李克强总理首次出访日本，日本方面自然想借此契机转变中日的“政冷”问题。事实上，在对外贸易特别是出口上，日本对中国市场非常依赖。比如，在美国市场不看好的情况下，日本加大对华出口。而中国也要通过“一带一路”等打造中日共赢局面。加强经贸合作，对中日都是有利的。
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