可怕！柬埔寨女子杀害并食用野生动物遭逮捕

据英国《每日邮报》报道，柬埔寨一名女子非法购买濒临灭绝的野生动物，并将自己杀害并食用这些动物的视频上传至视频门户网站YouTube，造成十分恶劣的影响，现已被当地警方逮捕。
据有关消息报道，为了赚取更多钱财，该女子和丈夫一同录下了杀害这些保护动物的视频，其中涉及一种濒临灭绝的捕鱼猫、大型蜥蜴及数种保护鸟类，随后将这些视频上传至YouTube。此外，其他资料显示，这名女子还录下了自己食用一条眼镜王蛇、鲨鱼、海鳐及青蛙的视频。这些视频迅速引起了网友们的愤怒。
5月9日，柬埔寨环境部门已经迅速采取行动逮捕了这对夫妇。5日10日，这对夫妇现身，承认了自己的一系列违法行为并对自己这种愚蠢行为进行道歉。环保部门一名负责人称：“我们现在正在办理相关手续起草相关报告，准备对这两人采取严厉的法律行动!同时也对这些野生动物的来源展开调查。”
据相关报道，这对夫妇所购买的野生动物来自当地一家市场。环保部门的官员正着手调查这些野生动物，确认它们在野外就已经被杀害，还是来自于非法摊铺。该女子说：“我不知道这是什么鸟，也不知道它们对于野生生物保护的影响。从Preak Phnov买来这些动物后，我们便开始录制视频了，希望能够吸引关注赚取外快。”
现在该女子已经将部分视频从主页上删除，但是仍保留了食用青蛙、眼镜蛇、鲨鱼及海鳐的视频。
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