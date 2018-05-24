俄媒:这个国家是美国下一个“颠覆政权”的目标

俄罗斯战略文化基金会网站5月21日发表叶连娜·普斯托沃伊托娃的文章《下一个被颠覆政权的目标是泰国》称，过去仅仅因为从未被殖民和始终保持对国王忠诚而闻名东南亚的自由之国（泰国在泰语里的意思），如今已成为世界上最大的大米生产和出口国。
在国内生产总值3.6%的稳定增速下，该国正在经历迅猛的工业跃升，国民收入日益增长，内需也相应提高。近10年来，除传统的纺织、缝纫、食品和罐头制品外，其出口商品又增加了汽车及零部件。今天，泰国是全球最大的轻型卡车、计算机设备、消费电器、机电产品、信息通信技术和建筑材料出口国之一。这还不包括全年皆宜的旅游、著名的茉莉香米、木薯、玉米、红薯、菠萝、椰子和“水果之王”榴莲。
但泰国令美国紧张的并非轻卡和榴莲，而是这个国家正在以比他国更快的速度为第4次工业革命（对“智能机器”连接数字世界和有形世界时代的称呼）做准备。自2015年起，泰国投资委员会开始实行名为“泰国4.0”的刺激性经济发展纲要。纲要旨在支持政府沿暹逻湾海岸发展东部经济走廊的雄心勃勃的计划。该走廊成为最现代化产业的聚集地，这些产业能够为开发人工智能、机器人设备、物联网、创建虚拟现实的计算机方案、3D打印和其他高科技项目吸引450多亿美元投资。
据路透社报道，为使经济实现飞跃，泰国国会今年通过了为投资者免税、允许其租赁土地99年的法律。东部经济走廊如今已被称为“东方的底特律”，丰田、本田和福特公司在那里设厂，而泰国工业地产领导者安美德集团大众有限公司正考虑和瑞典萨博汽车公司共同建设“太空城”。
一般认为，到2030年，三分之一的劳动力将被机器人取代，剩下三分之二则需要彻底重新学习，而在为第4次工业革命培养未来人才方面，泰国从亚洲同行手中夺过了主动权。《福布斯》杂志写道，第4次工业革命意味着“所有生产流程和阶段的自动化：数字设计产品、制造虚拟复制品、工程师和设计师在一个数字设计局共同工作、按生产具体‘智能’产品的技术要求远程调控工厂设备、自动定制需要数量的必要零部件、监测其供应、跟踪成品从工厂仓库到商店和终端客户的路线。”
赶不上这趟“列车”就代表着永远迟到。据《财富》杂志数据，最近17年，50家全球最大公司的一半都不存在了。因此，美国政府不顾世贸组织规则和盟友不满情绪的加剧，急于榨干过时国际贸易体系最后的脂膏。
为美国公司争取优惠条件以减少灾难性的8100亿美元贸易赤字——这一点正变得愈发困难。泰国刚刚对进口美国猪肉和动物内脏实施大规模限制，完全禁止进口添加瘦肉精——一种用于增加猪和其他牲畜肌肉的饲料添加剂——的猪肉。作为报复，美国贸易代表办公室5月18日宣布，根据美国全国猪肉生产商理事会的投诉，它开始检查泰国是否符合普惠制原则，该待遇允许外国企业免税在美做生意。此外，美国劳工联合会和产业工会联合会也提出了投诉。
但主要的攻击是在公开领域之外展开的。定居泰国的美国知名记者托尼·卡尔塔卢奇创办的“陆上驱逐舰”智库，统计了华盛顿为把这个从未被殖民的国家变成殖民地投入了哪些力量。2018年5月，美国支持的泰国反对派宣布打算发动要求更迭政权的抗议示威，且不达目的誓不罢休。西方媒体再度不遗余力地给这次活动打上“民主盛况”的烙印。
“陆上驱逐舰”写道：“美国改朝换代的行动分好几种：有美国在当地成立的媒体的行动，有美国支持的政党行动和街头抵抗运动，有美国付费的学术组织行动，还有美国雇用的维护‘人权’者的行动。这一切的目的是改变国家政治制度。”
外国记者俱乐部成为西方媒体在泰国的大本营。英国广播公司、路透社、《金融时报》、美国广播公司、全国广播公司、卡塔尔半岛电视台只允许反对派的代表发声，绕过不同意他们观点的多数人，营造出必须改变泰国政权的假象。
大名鼎鼎的索罗斯开放社会研究所和美国国家民主基金会在酝酿该国政治危机中发挥了核心作用。“陆上驱逐舰”写道：“它们的众多分部和伙伴资助貌似‘当地’‘独立’的泰国新闻机构和‘人权’维护者，包括Prachatai、Isaan Record、Thai Netizens Network、Thai Lawyers for Human Rights （TLHR）、Human Rights Lawyers Association、Cafe Democracy、Human Rights Thailand、Amnesty International Thailan……”这些机构为组织反政府示威协调行动，日益积极地推动公开暴动。最终可能打造出一个配合华盛顿计划的新“政权”。今天，泰国被列入了颠覆政权名单。
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