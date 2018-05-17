奶粉都被中国代购抢光？英媒：澳超市要把奶粉“锁”进柜台

英媒称，澳大利亚一家连锁超市决定通过柜台销售婴儿配方奶粉，以保护有“真正需求”的顾客。
据英国广播公司网站5月15日报道，在一些科尔斯超市实施这一做法的决定是在澳大利亚有关一些采购者的争议持续多年后作出的。这些采购者专门购买婴儿配方奶粉卖到海外、尤其是卖给中国家庭。
报道称，澳大利亚家长抱怨配方奶粉短缺。科尔斯是澳大利亚最大的两家连锁超市之一。
报道还称，澳大利亚奶粉在中国倍受青睐，这导致了一种有利可图的做法，即被称作代购的采购者在澳大利亚购买配方奶粉，运往海外。
澳大利亚《每日电讯报》消息显示，在澳大利亚售价约30澳元（1澳元约合4.76元人民币——本网注）的罐装配方奶粉转售到中国后价格高达100澳元左右。
来自悉尼的一位母亲乔蒂说，为她的双胞胎购买配方奶粉已经成为“一场绝对的噩梦”。
她说：“有时候为了买奶粉我不得不一趟跑五六家商店，因为要么货架是空的，要么只剩下不合适的配方奶粉。”
她还说，对于需要某种配方奶粉或特殊配方奶粉的父母来说，这尤其困难。
她说：“澳大利亚的父母在努力为他们的宝宝找奶粉，而其他人却在大量购买，卖到海外。”
报道称，近年来有许多澳大利亚家长讲述了类似令他们沮丧的事情，特别是在社交媒体上，他们要求超市和生产商提供更多保护。
报道还称，配方奶粉制造商贝拉米公司2015年为配方奶粉短缺道歉，将这一情况归咎于“向海外市场销售”。
顾客们还在科尔斯的脸书账号上发布视频和图片，展示有些顾客大量购买罐装配方奶，看起来违反了限购规定。
科尔斯说，新措施意味着在新南威尔士州的一些商店，婴儿配方奶粉将在柜台销售或挂上电子监控签。
报道称，这家连锁超市及其主要竞争对手伍尔沃思公司已经限定每位顾客只能购买两罐配方奶粉。
科尔斯公司的一名女发言人在一份声明中说：“科尔斯致力于确保我们对婴儿配方奶粉有真正需求的顾客能够获得这种产品。”
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