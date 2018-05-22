美国务卿：美国将确保伊朗永远无法拥有核武器

美国国务卿蓬佩奥21日在华盛顿的美国传统基金会演讲，阐述美国在退出伊核全面协议后新的对伊战略。
今年3月8日，美国总统特朗普宣布美国将退出伊核全面协议，重启对伊制裁。蓬佩奥21日在演讲时表示，美国将继续与盟友合作，打击伊朗破坏该地区稳定的行为、阻止其资助恐怖活动等。“美国还将确保伊朗无法拥有核武器，不仅是现在，还将是永远。”
蓬佩奥表示，美国将采取一系列措施实现上述目标，第一项就是将对伊朗施加前所未有的财政压力。他说，美国财政部正恢复所有对伊制裁，未来还将实施新的制裁。他表示，这只是一个开始。如果伊朗不改变其行为，最终美国将对其实施史上最严制裁。
蓬佩奥称，如果伊朗确实做出重大改变，特朗普也准备就新协议进行谈判。他说，新协议必须确保伊朗永远不能获得核武器，并遏制其恶意行为。“美国不会重复往届政府的错误，也不会就伊核全面协议本身进行谈判。”
蓬佩奥还列举了美国对伊朗的12项要求，包括必须向国际原子能机构报告所有与核计划相关的军事方面的情况，永久、可核查性地放弃其核计划；停止所有铀浓缩行为，包括关闭重水反应堆；允许国际原子能机构无条件地进入其境内所有相关地点；停止扩散弹道导弹、停止发射或发展核导系统；释放所有被扣押的美国公民；停止支持中东恐怖组织；尊重伊拉克政府的主权；停止对胡塞武装的军事支持；从叙利亚全境撤出所有受伊朗指挥的军事力量；停止支持阿富汗塔利班等恐怖组织、停止庇护“基地”组织领导人；停止伊朗革命卫队支持恐怖分子等行为；停止威胁其邻国的行为等。
蓬佩奥称，如果伊朗能够做到这些改变，美国将会结束对伊朗的制裁，恢复完全的对伊外交关系和经贸关系，允许伊朗获得高科技，支持伊朗经济现代化并融入国际经济体系。但他强调，这一切的前提是伊朗发生切实的、明显的、可持续的变化。
蓬佩奥亦表示，希望美国的盟友和伙伴能够支持美国新的对伊战略。蓬佩奥承认，美国此前无法就修改伊核全面协议与欧洲盟友达成一致。“他们决定继续履行伊核全面协议，这是他们的决定，他们也知道我们的立场”。
蓬佩奥称，未来几周，美国还将派专家团队去世界各国进一步解释美国政府的政策，听取意见。
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