平均一天至少83班次 新加坡往返吉隆坡成全球最繁忙航线

航空业谘询机构OAG整理出全球各航线的飞行次数，新加坡—吉隆坡是世界上最繁忙的国际航线，香港—台北退居第二位，新加坡—雅加达则居第三。
据《海峡时报》报导，OAG根据2017年3月到2018年2月期间，两个城市之间的飞行次数，整理出国际航线的航班数量排行榜。
新加坡—吉隆坡航线以30,537个班次，登上世界最繁忙航线；第二名则为28,887个班次的香港—台北航线；新加坡—雅加达之间的23,704个班次排名第三。台北—关西航线以14,186个班次排名15。
OAG日本和亚太区销售主管帕泰尔（Mayur Patel）表示，世界上最繁忙的20条航线中有14条是飞行于亚洲城市之间，而鉴于亚太地区旅客搭机次数的强劲增长以及航空公司之间的激烈竞争，这一点并不令人意外。
OAG指出，香港是亚洲最繁忙的机场枢纽，在排名前20条航线中占了6条航线，而新加坡樟宜机场则有4条航线。
航空业专家表示，亚洲地区的廉航数量显着增加，推动了亚洲城市之间的航空服务数量，目前廉航公司在樟宜机场的载客量中约占三分之一。
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