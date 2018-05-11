美国批评中国贸易政策是在找“替罪羊”

德国之声电台网站5月10日刊登题为《批评中国贸易政策是找“替罪羊”》一文。文章摘编如下：
德国《商报》发表耶鲁大学教授、摩根士丹利亚洲区前主席斯蒂芬·罗奇有关中美贸易纠纷的评论认为，特朗普对中国贸易政策的指责没有道理。
斯蒂芬·罗奇认为，美国和其它国家的跨国公司在中国建合资企业不仅是因为相关法律约定，还出于经济原因：“……（它们）不仅是为了在不断增长的中国市场上站住脚，还可以借助廉价的中国平台提高企业效率。”此外，斯蒂芬·罗奇也不赞同美国贸易代表罗伯特·莱特希泽有关中国在海外投资是为了吞并美国初创企业、侵吞受保护技术的观点。
他写道：“没有提到的是，工业化政策是发展中国家普遍的政策。即便是发达国家，为了达到国家的经济和竞争目标，也致力于工业化政策。这在推动日本上个世纪70、80年代经济高速增长的所谓计划型节约式发展中也扮演了重要角色。为了保护日本工业的发展，日本通商产业省曾优化国家资助的贷款发放和税收。同样，德国也是通过促进中小企业创造了‘经济奇迹’。”
史蒂芬·罗奇总结道，美国贸易代表莱特希泽报告中的论点表现出“令人尴尬的替罪羊情结的症状，正是这种情结把美国变成一个怨天尤人的国家。”
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