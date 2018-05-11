中国与日印修补关系重塑印太格局

《日本时报》网站5月7日刊登题为《变化中的印太实力格局》的文章称，在特朗普政府的美国政策呈现出更大的不可预测性的时候，日本和印度正在谋求修补它们与中国的关系。这一动向对于印度洋-太平洋地区的地缘政治产生了重大影响，有可能会助中国一臂之力。
文章称，虽然美国仍是影响地区地缘政治格局的核心因素，但中国、日本和印度构成了亚洲的战略三角。
文章称，日本和印度的关系正在迅速发展，但两国均认为，改善与中国的紧张关系是一项战略要务。
文章称，对华关系的恶化使得东京和新德里更加依赖反复无常的特朗普政府，但特朗普政府拿外交政策做交易的策略令美国的所有盟友和战略伙伴感到不安。如果日本和印度能够修补它们与中国的紧张关系，它们就能够在各自的外交政策战略中注入更大的灵活性和机动性。
文章认为，北京也有自身的战略理由来缓和与新德里和东京的紧张关系。
文章称，在寻求改善与北京的关系的过程中，日本和印度似乎都承认一个更大范围的地区趋势：各国对中国的崛起都采取了两面下注的做法。通过两面下注，各国正在寻求确保它们的战略选择不会缩小或受阻。
文章认为，日本和印度改善与北京关系的努力对中国有利。改善与东京和新德里的关系扩大了中国的战略空间，推进使中国再次伟大的宏大战略。
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