德法共同呼吁为中东局势降温 默克尔警告战争风险

针对近日以色列与伊朗在中东地区不断升级的军事冲突态势，德法两国领导人10日呼吁冲突各方保持克制。德国总理默克尔警告称，冲突事关战争与和平。
“过去几个小时局势的升级告诉我们，这真的事关战争与和平。”德国总理默克尔在德国西部城市亚琛出席国际卡尔奖（法语称国际查理曼奖）颁奖仪式时作出上述表态。她形容目前形势“极为复杂”，呼吁冲突各方保持克制。
本年度国际卡尔奖得主是法国总统马克龙。马克龙当天接受德广联专访时表示，保持中东的稳定是最重要的，他并不理解为何特朗普总统作出退出伊核协议的决定。“我认为这是一个错误，所以欧洲人决定留在这个协议中”。
据法国总统府消息，马克龙与默克尔在亚琛交换了对中东地区局势的意见，共同表达了对当前中东局势的担忧。德国联邦政府发言人也表示，两国领导人共同呼吁各方谨慎行事，为局势降温。
10日下午，默克尔与伊朗总统鲁哈尼通话。默克尔强调，只要伊朗继续履行其义务，德国同法国和英国便将继续履行伊核协议。她同时表示，德方支持更多当事国参与到围绕伊朗弹道导弹计划及该国在叙利亚和也门等地区的行动所展开的对话中。对于伊朗此前针对以色列戈兰高地军事阵地的袭击行为，默克尔予以谴责，并敦促伊朗帮助缓和地区局势。
此前一天，马克龙已与鲁哈尼通话，并就共同努力以继续落实伊核协议达成一致。
据媒体报道，在美国总统特朗普宣布退出伊核协议后，以色列与伊朗的冲突持续升级。以色列军方当地时间10日发布消息显示，以军导弹袭击了伊朗在叙利亚境内的数十个军事目标，作为对此前以方戈兰高地阵地遭受火箭弹袭击的回应。
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