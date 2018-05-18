比尔·盖茨：特朗普分不清HIV和HPV 还想反疫苗

微软创始人比尔·盖茨近日披露，美国总统特朗普难以分清HIV（人类免疫缺陷病毒）和HPV（人类乳头瘤病毒）的区别，他在和特朗普的两次见面中都进行了解释。
据美国《国会山报》报道，微软全国广播公司节目（MSNBC）当地时间周四（17日）晚间播出比尔·盖茨在“盖茨基金会”上的一场演讲。在演讲中，盖茨提到与美国总统特朗普的两次见面，一次是特朗普候任总统期间在特朗普大厦与他见面，另一次是2017年3月在白宫见面。盖茨说，“两次见面中，他都想知道HPV和HIV有没有区别。所以我只能解释，这两个概念很少会混淆。”
盖茨提到，特朗普两次都问过他是否认为疫苗很危险，说自己考虑成立一个委员会来调查疫苗的副作用。盖茨当时回答，“不，那是个死胡同。这件事会很糟糕，不要做。”
据报道，特朗普曾多次对疫苗的作用提出质疑，并称有理论表明疫苗与婴幼儿孤独症有关。盖茨上个月也说过，特朗普曾对“万能流感疫苗”的概念表现出“超级感兴趣”。
他还提到，特朗普曾邀请他担任科学顾问，但他回答，他不认为承担这一角色是善用时间。
此外，他还分享了一段小插曲。特朗普曾与盖茨的女儿珍妮弗在佛罗里达州的一次马术活动上聊过天，但是20分钟后，特朗普乘坐直升机再次进入同一场地。盖茨表示，“很明显，他被赶走了，然后他想乘直升机再来一次华丽的入场。”
据悉，HIV全名为人类免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus；abbr：HIV），即艾滋病（AIDS，获得性免疫缺陷综合征）病毒，是造成人类免疫系统缺陷的一种病毒。而HPV全名为人类乳头瘤病毒（Human Papilloma Virus），是一种属于乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属，是球形DNA病毒，能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。两者无直接联系。
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