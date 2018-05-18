联合国报告：2050年2/3人口将生活在城市

英媒称，根据联合国16日发布的相关评估报告，到2050年全球将有2/3的人口生活在城市，这种城市的扩张将集中在3个国家——印度、中国和尼日利亚。
据英国汤森路透基金会网站5月16日报道，根据联合国经济与社会事务部（经社部）人口司关于城市化的报告，世界农村人口将在未来几年达到峰值，然后逐渐下降。
人口司司长约翰·威尔莫思说，城市化发展如此迅猛是人口增长和移民造成的，这一发现有助于城市为人口涌入做好政策和措施方面的准备。
威尔莫思在联合国的一次新闻发布会上说：“当城市迅猛扩张时，为所有人提供住房、水、卫生、电力、公共交通、教育和医疗方面的保障，尤其具有挑战性。”
他说：“处理好城市扩张以确保其可持续发展，已成为本世纪最重要的发展挑战之一。”
报告说，拥有3700万人口的东京是世界上最大的城市，但到2028年左右，印度的德里将超过这个城市。
报道称，与此同时，预计印度将超过中国成为世界上人口最多的国家。
报告说，截至现在，世界上55%的人口生活在城市地区；到2050年，这一比例将升至68%。
它说，到2050年，印度、中国和尼日利亚将占世界城市人口预计增长的1/3以上。
威尔莫思说，总体而言，城镇化可能被认为是积极的。
他说：“城市人口的日益集中，有助于在经济上提供更多的服务方式。我们发现，城市人口更容易获得医疗和教育服务。”
“然而，挑战在于，在许多国家，它发生得如此之快……大量贫民区的产生，可能不是我们希望实现的可持续发展目标。”
报告说，在1990年，全世界只有10个人口达1000万或更多的特大城市。
报道称，截至2018年，已经出现了33个特大城市，到2030年，预计将有43个特大城市，主要集中在发展中国家。
联合国经社部人口司自1988年以来，一直在发布有关城市化的报告。
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