特朗普取消6月12日与金正恩在新加坡的会面

美国总统特朗普24日说，因近期朝鲜表示出的“公开敌意”，他决定取消原定于6月中旬与朝鲜最高领导人金正恩在新加坡的会晤。



白宫当天早上发布了一封特朗普致金正恩的公开信。特朗普在信中说，他十分期待与金正恩的会面，但朝方在近日展现出“极大怒气与公开敌意”，他认为当前已不适合举行这次计划已久的会晤。



特朗普还说，他认为朝方此次“错失良机”，但仍期待未来能与金正恩会面。他感到自己与金正恩已建立起良好的对话，而最终真正起作用的仍将是对话。



特朗普与金正恩原定6月12日在新加坡举行会晤，但最近朝鲜忽然对美国表示出极大不满，其副外相崔善姬前一天也曾威胁说，如果美国继续它所称的“邪恶行径”，朝鲜将重新考虑是否还与特朗普举行峰会。崔善姬抨击美国副总统彭斯有关警告朝鲜不要耍弄美国的警告是“信口开河、肆无忌惮”。



美国有线电视新闻CNN报道说，特朗普对朝鲜抨击副总统彭斯极为恼怒，决定还以针锋相对的报复，星期四上午决定致函金正恩取消峰会。

今年4月27日，韩朝首脑会晤在板门店举行，文在寅和金正恩共同签署了《板门店宣言》，双方确认了通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标，争取年内宣布结束战争状态，实现停和机制转换。

此后，朝鲜和美国商定，于6月12日在新加坡举行朝美首脑会晤。

但在5月16日，朝中社发表公报称，鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为，朝方不得不采取措施，暂停原定于5月16日举行的朝韩高级别会谈。朝方指出，美国也应看清局面，对提上日程的朝美领导人会谈的命运深思熟虑。

23日，美国总统特朗普表示，他和朝鲜最高领导人金正恩6月12日在新加坡的会晤是否如期举行，“下周见分晓”。同一天，美国国务卿蓬佩奥强调，会晤是否如期将“取决于朝鲜方面的态度”。

不过，负责朝鲜对美关系的朝鲜外务省副相崔善姬24日警告称，若美国继续亵渎朝鲜的善意，采取非法蛮横的举动，不得不向朝鲜最高领导层提交重新考虑朝美峰会问题的建议。

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