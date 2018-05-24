中国驻马来西亚大使拜会哈马迪：“继续推进中马务实合作”

5月24日上午，中国驻马来西亚大使白天前往布城首要领导基金会拜会马哈迪首相。
据中国驻马来西亚大使馆网站刊登的新闻稿，白天祝贺马哈迪再次出任首相，表示，您是中国人民敬重的老朋友。中马建交44年中有一半时间是您担任马来西亚首相，其间您曾七次访华，为中马关系做出了重要贡献，为当前广泛深入的两国务实合作奠定了坚实基础。您还开启了中国—东盟合作和10+3合作进程，为今天蓬勃发展的东亚合作发挥了历史性作用。作为马来西亚长期的真诚朋友和重要的发展伙伴，中国政府愿同马来西亚新政府携手合作，在平等互信、互利共赢的基础上继续推进中马务实合作。相信在马哈迪首相任内，中马关系将迈上新台阶。
白天简要介绍了中马互利合作的有关情况，表示中国连续9年成为马来西亚最大贸易伙伴，连续2年是马制造业最大投资国，连续6年是马外国游客最大来源国。中马同为亚洲国家，前途命运休戚与共，当前都站在各自国家发展的历史新起点上，双方合作潜力巨大，前景广阔，理应携手发展、共享繁荣。这是习主席构建人类命运共同体理念的应有之义，同您一贯倡导的亚洲价值观和外交理念不谋而合。中方赞赏您刚刚就职就公开表态支持“一带一路”倡议并欢迎中资来马，视马来西亚为共建21世纪海上丝绸之路的重要合作伙伴，愿同马方共建“一带一路”，共同致力于两国繁荣发展和亚洲命运共同体建设。
马哈迪首相表示，中国一直是马来西亚的亲密朋友和重要伙伴。马来西亚新政府将继续致力于加强同中国在政治、经贸等领域的全方位合作。近年来中国经济高速增长，铁路等基础设施建设成就显著，农业等领域科技水平日新月异，中国的发展经验和科学技术值得马来西亚学习借鉴，马中合作大有可为。马方欢迎中国企业来马投资兴业，推动两国合作继续向前发展。
白天表示中方欢迎马哈迪首相在任期内尽早访华，马哈迪首相表示已多年没有去中国访问，期待再次访华。
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