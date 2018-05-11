美国要伊朗继续履行核协议 并希望对伊侵入性检查

美国官员告诉法新社（AFP），虽然美国退出了里程碑式的伊核协议，但白宫希望侵入性检查（intrusive inspections）伊朗核场地以确认其是否继续履行该协议。
就在美国宣布撤出要求严格检查伊朗核项目的伊核协议几天后，美国高级官员表示，对伊朗的督查应该继续。
据了解，伊核协议的签署迫使伊朗在24日内向核查人员开放任何地点，并在一些地点实施24小时远程监视。奥巴马时代协议的支持者认为，由于允许进入伊朗最敏感的核场址，该协议提供了“世界上最强大的”监察制度。
本周二（8日），特朗普以缺乏“防止、侦查和惩罚作弊行为”机制或立即进入可疑军事场地的机制为由，宣布美国退出该份协议。
尽管如此，白宫仍然要求国际原子能机构继续进行这些检查，虽然“这些检查并不完善”。
白宫的一位高级官员表示，“我们期望伊朗将继续执行《附加议定书》并与国际原子能机构合作，无论伊核协议是否仍然存在。”另一位官员周四（10日）向法新社确实，华盛顿仍然希望对伊朗核活动进行监察。
虽然伊核协议其他当事方——包括美国的欧洲盟友和伊朗——表示要继续推进该协议的实施，但美国私下对其能够存在多久持怀疑态度，特别是如果美国对那些在伊朗开展业务的欧洲公司实施制裁。
不扩散专家警告说，伊朗核活动的重要窗口期很快就会失去。“如果协议崩溃，伊朗没有义务执行任何这些规定，无论是《附加议定书》还是特定协议措施，”武器控制协会不扩散政策主任凯尔西·达文波特（Kelsey Davenport）说。
她对法新社表示：“与伊朗的核协议将该国的计划置于显微镜下，”她称这些措施是“一个预警系统，如果伊朗试图欺骗其承诺或进行非法活动，将会引发预警机制。“
据报道，自从2015年达成核协议以来，国际原子能机构在伊朗境内进行了数百次检查。国际原子能机构迄今证实，伊朗正在遵守其“与核有关的承诺”，尽管美国政府对此提出质疑。
美国国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）说：“除非你100%确定国际原子能机构和我们的情报是绝对无误的，否则你不能定论伊朗在遵守协议。”
美国总统特朗普早前则将协议描述为“历史上最糟糕的交易”，并誓言要推倒重新谈判。他还警告说，“我强烈地建议伊朗不要重启其核计划，如果你硬要启动，就等着承担严重的后果吧！”
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