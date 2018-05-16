受损潜艇趴窝 战机缺备件无法起飞！缺钱令德军疲弱不堪

西班牙《国家报》网站5月12日报道称，欧洲经济强国德国的军队正濒临垮塌。一段时间以来已有一些专业报告对德军实力的匮乏提出警告，但近日来最残酷的军队疲弱现实已经充斥着各大报刊的版面：受损的潜艇无法出海、战机因缺少备件无法起飞、飞行员身穿破旧的制服……这些糟糕现状的展示部分起因是德国新内阁上周公布的财政预算，其中国防预算部分遭到了猛烈的抨击，刚刚组建的大联合政府遭遇了首场硬仗。
冷战的结束和金融危机导致的紧缩造成了德国几十年来军费投入不足。面对新的地缘战略挑战，德国军队的节奏显然已经无法适应全球日益增长的波动。德国议会负责武装部队事务的专员汉斯-彼得·贝特尔斯在接受本报采访时表示：“这是一个严重的问题。我们的军费削减了太多，已经不再订购坦克、飞机……现在必须重新运行起来。”
贝特尔斯指出，资金困境已经影响到了所有武装部队，“德国已经达到了有史以来的军备最低水平，没有足够的弹药和导弹，潜艇损坏、战机缺少备件……并不是说我们需要一支全新的部队，而是说我们需要装备现有军队，为此急需的是政治决策和大量资金”。贝特尔斯在今年2月提交的年度报告中毫不迟疑地认为德国国防现状是“灾难性的”。
默克尔政府日前在经过激烈争论后就提高军费开支达成一致，“军队的状况不尽如人意”，默克尔说，“投入的钱太少，军队状况当然不会改善”。据报道，新的预算将2021年前的军费开支提高至国内生产总值的1.27%，但仍远低于北约共同防御条约所要求的2%。
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