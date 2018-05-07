美军费多高？相当于位居其后7个军费支出大国之和

据西班牙《阿贝赛报》网站报道，过去10年，中国在军备上的支出翻了一番。尽管如此，中国与美国的距离仍旧很远。美国的军费开支相当于全球军费排行榜上位居其后的7个军费支出大国之和。
报道称，2017年中国的军费开支为2280亿美元。与此同时，美国的军费预算为6000亿美元。
据西班牙《阿贝赛报》报道，在世界十大军费支出国当中，沙特的军费增幅最大，同比增长9%，并将俄罗斯从排行榜第三的位置挤下来并取而代之。俄罗斯最近10年来军费开支也翻了一番，但在2017年减少了20%。因此俄罗斯在排行榜上直落到第六位，排在俄罗斯前面的还有印度和法国。这是俄罗斯自1998年来首次削减军费预算。斯德哥尔摩国际和平研究所的调查显示，俄罗斯的军费预算约为633亿美元。冷战结束后，俄罗斯曾经一度从全球十大军费支出大国排行榜上消失。2016年俄罗斯重新登上第三的位置，仅次于美国和中国，但在2017年并未能保持这个势头。
报道称，2017年世界军费开支同比增长了1.1%，约为1.7万亿美元。最近20年来，军费开支一直呈现增长势头。斯德哥尔摩国际和平研究所指出，1999年至2011年这13年间军费水平持续增长，而最近5年来则保持相对稳定的水平。2017年，这个数字再次出现增长，军费开支占世界国内生产总值（GDP）的比例为2.2%。
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