金正恩向王毅重申弃核决心 高度评价中方积极贡献

境外媒体称，朝鲜最高领导人金正恩3日会见正在朝鲜访问的中国国务委员兼外长王毅时表示，朝方高度评价中方为朝鲜半岛和平稳定所作出的积极贡献，愿通过恢复对话，建立互信，探讨消除威胁半岛和平的根源。
据俄罗斯卫星通讯社5月3日报道，据中国外交部消息，金正恩表示，中朝友谊是两国老一辈领导人留下的宝贵遗产，弥足珍贵。巩固和发展中朝友好合作是朝方坚定不移的战略方针。朝方愿同中方一道，推动中朝友好关系迈向新的更高阶段。朝方高度评价中方为朝鲜半岛和平稳定所作出的积极贡献，愿同中方加强战略沟通。
金正恩说，实现半岛无核化是朝方的坚定立场。一段时间以来，半岛局势出现的积极变化是有意义的，有利于半岛问题的和平解决。朝方愿通过恢复对话，建立互信，探讨消除威胁半岛和平的根源。
王毅表示，朝方审时度势，果断决策，引导朝鲜半岛局势出现积极变化。中方支持和祝贺朝韩领导人成功会晤并发表划时代的《板门店宣言》。会晤为半岛问题政治解决带来了有利契机。中方支持半岛终止战争状态、实现停和机制转换，支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝方在推进无核化进程中解决自身正当安全关切。中方愿就此同朝方保持沟通，加强协调。
另据路透社5月3日报道，中国国务委员兼外长王毅正在朝鲜访问。上周，韩国总统文在寅与朝鲜领导人金正恩举行了历史性会晤，双方承诺改善关系。
报道称，那次峰会召开几天前，朝鲜震惊世界地宣布将废弃核试验场，以“保证”中止一切核导试验的“透明性”。
金正恩在朝鲜首都平壤会晤王毅时说，朝鲜半岛局势出现的积极变化是有意义的，有利于半岛问题的和平解决。
中国外交部发表声明称：“金正恩说，实现半岛无核化是朝方的坚定立场。”
王毅对金正恩说，朝方审时度势，果断决策，引导朝鲜半岛局势出现积极变化。
他还说，朝韩领导人上周举行的会晤为半岛问题政治解决带来了有利契机。
他说，中方支持半岛终止战争状态、实现停和机制转换，支持朝方战略重心转向经济建设，支持朝方在推进无核化进程中解决自身正当安全关切。
他还说：“中方愿就此同朝方保持沟通，加强协调。”
中朝外长开诚布公沟通
据朝中社5月3日报道，朝鲜外务相李勇浩同中国国务委员兼外长王毅之间的会谈2日在万寿台议事堂举行。
报道称，会谈中，双方就本着中朝两国最高领导人在历史性会晤时达成的协议，把中朝友好合作关系扩大并加强和发展到新的更高阶段的问题进行了认真讨论。双方还就朝鲜半岛形势等共同关心的问题开诚布公地交换了意见。会谈始终在友好诚挚的气氛中进行。
另据共同社5月3日报道，中国2日表示，希望朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普预定的会晤取得成功。
报道称，中国外交部援引外长王毅在平壤与朝鲜外务相李勇浩会谈期间的话说，希望朝美对话顺利举行并取得实质进展。
报道称，在上周的朝韩首脑会晤后，王毅正在对朝鲜进行为期两天的访问。据信在金正恩与特朗普举行预计将很艰难的谈判之前，李勇浩试图获得中国的支持，因为美国敦促朝鲜放弃所有核武器。
报道称，中国欢迎金正恩最近在无核化问题上的承诺，因为它认为应该通过对话和平解决平壤核危机。众所周知中国是朝鲜的主要经济支撑。
此外据美联社5月3日报道，中国表示全力支持朝方发展经济。
报道称，王毅2日在访问平壤时告诉朝鲜外务相李勇浩，中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富，中方祝贺半岛朝韩双方领导人成功会晤并取得重要成果。
王毅表示，中方愿同平壤一道，推进中朝双边“经贸务实合作”，并表示全力支持朝方“集中力量进行经济建设”。
又据日本《朝日新闻》5月3日报道，中国国务委员兼外长王毅2日访问朝鲜，在平壤同朝鲜外务相李勇浩会谈。王毅表示，4月举行的朝韩首脑会谈“取得重要成果”，中方将为朝鲜半岛核问题的解决发挥积极作用。这可以说是在美朝首脑会谈召开前，强调中国参与半岛事务的重要性。
报道称，中国外长访问朝鲜，是时隔11年来的第一次，也是金正恩执政以后的第一次。据中国外交部称，王毅表示，中方“全力支持朝方致力于半岛无核化目标，全力支持解决朝方正当合理安全关切”，并“希望朝美对话顺利举行并取得实质进展”。李勇浩回应说，“朝方愿同中方就实现半岛无核化和建立半岛和平机制等问题保持密切沟通”。
报道指出，中国是朝鲜半岛停战协定的当事方，与朝鲜有着长期友好关系。
半岛和平中国不可或缺
据韩国《朝鲜日报》网站5月3日报道，此次朝韩双方决定用和平协定取代停战协定。但在和平协定中，美朝邦交正常化、驻韩美军地位等问题错综复杂。因此提议在此之前先作出某种类型的政治宣言，即“终战宣言”。
另据香港《南华早报》网站5月2日报道，中国2日称打算在朝鲜半岛和平进程中发挥作用。与此同时，王毅开始对平壤进行访问，以期加强北京对这个拥有核武器的邻国的影响。
报道称，中国人民大学专家成晓河说，作为该地区的主要利益相关方，朝鲜将向王毅介绍金正恩和文在寅会晤的情况，以及对预计三四周后举行的金正恩和特朗普会晤的立场，“中国需要了解朝鲜希望从朝美峰会中得到什么，他们还将分享看法和中方的建议”。
英国《金融时报》网站5月2日援引清华-卡内基全球政策中心学者赵通的观点表示：“中国希望确保它能积极参与结束朝鲜战争和用和平协定取代停战协定的任何进程，并充分考虑中国关注的问题和利益。”
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