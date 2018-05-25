美媒：美国考虑下周对朝鲜施加十几项新制裁

在朝鲜废弃丰溪里核试验场之后，5月24日，美国总统特朗普突然宣布取消与朝鲜最高领导人金正恩定于6月12日在新加坡的会晤。而美方的制裁大棒还将随后跟上？
据美国《华尔街日报》5月25日援引消息人士的话报道称，白宫目前正在考虑在下周早些时候对朝鲜施加十几项新的制裁措施。该报还援引一名白宫官员的消息，美国国家安全委员会23日还召开会议，讨论了潜在的军事行动和新的制裁。
24日，特朗普在致金正恩的一份公开信中说：“我曾非常期待与你会面，不幸的是，基于你在最近的声明中所表现出的极度愤怒和公然敌意，我觉得在这个时候举行这一计划已久的会谈并不合时宜。”
5月24日，在中美俄英韩五个国家记者的见证下，朝鲜废弃了位于东北部的丰溪里核试验场。朝鲜核武器研究所24日发表声明称，在地面全部观测设备、研究所、警备部队设施依次被拆除，且有关工作人员撤离后，核试验场周边将完全关闭。朝中社25日报道指出，废弃核试验场清楚地表明了朝鲜政府要加入全面停止核试验的国际志向和努力，以及为建设无核武器世界积极作出贡献的坚定不移的爱好和平立场。
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