160亿美元控股印度电商巨头 沃尔玛大手笔对战亚马逊

法媒称，美国零售巨头沃尔玛9日说，它将以160亿美元收购印度在线销售巨头弗利普卡特公司77%的股权，这是世界最大规模的一笔电子商务交易。
据法新社5月9日报道，这一大规模收购——也是沃尔玛最昂贵的收购——可能重创竞争对手亚马逊在印度的远大抱负。
自2013年以来，弗利普卡特公司和亚马逊一直在为争夺一个快速增长的在线零售市场的控制权展开肉搏战。
报道称，两家公司在联合声明中宣布的这笔交易给印度这家最大电子零售商的估值定为略高于200亿美元。沃尔玛首席执行官道格·麦克米伦说：“考虑到印度的规模和增速，印度是世界上最具吸引力的零售市场之一，而我们的投资意味着我们有机会与这样一家公司开展合作：它正在引领印度电子商务市场的转型。”
该声明终结了数月来人们对全球最大零售商沃尔玛准备接手弗利普卡特公司的种种猜测。双方一再拒绝对相关会谈发表评论。
报道称，沃尔玛表示，将向弗利普卡特公司注资20亿美元，让印度这家电子零售商拥有更多竞争资金，以击溃来自亚马逊的巨大挑战。亚马逊正在快速扩大其影响力。
弗利普卡特公司的联合创始人宾尼·班萨尔说，这笔交易“对印度来说至关重要，并将有助于深化我们与买卖双方的关系，以及创造印度的下一轮零售潮”。
报道称，在声明发表的前一天，亚马逊说，它正向其印度子公司注入260亿卢比（约合3.86亿美元）的资金。
亚马逊创始人杰夫·贝索斯承诺投入超过50亿美元，以便在印度的电子商务蛋糕中占据一大块。
据市场调研企业佛瑞斯特研究公司统计，去年印度的电子商务销售额达到210亿美元，随着印度12.5亿人口中越来越多地使用互联网，预计该数字将大幅增长。
弗利普卡特公司于2007年由亚马逊前员工萨钦·班萨尔和宾尼·班萨尔创立，这两人并非亲属。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost