联合国报告：亚太三分之二经济体增长持续稳健

西媒称，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）7日发表年度报告称，在投资和贸易的推动下，2017年亚太地区经济增长5.8%，增幅同比提高了40%。报告强调，该地区实现了持续稳健的经济增长。报告还预计，虽然中国经济增长有所放缓，但2018至2019年该地区经济仍将增长5.5%。
据埃菲社5月7日报道，报告称，中国今明两年经济增速将为6.1%和5.9%。
在该地区整体表现稳健的环境下，预计印度2018年经济增长7.2%，2019年增长7.4%。
报道称，亚太经社会在报告中对占该地区国内生产总值（GDP）80%以上的52个经济体展开了分析。报告强调，其中2/3的经济体在2017年的增速都快于2016年。
亚太经社会宏观经济政策与分析部主管哈姆扎·阿里·马利克表示，亚太地区是支撑全球经济发展的领军者，对世界其他地区发挥着更加重要的作用。
报道称，亚太经社会表示，全球制造业、贸易投资的复苏，以及个人消费的稳步增长是推动该地区经济增长的关键因素。
亚太经社会执行秘书沙姆沙德·阿赫塔尔表示，多个经济体面临人口老龄化、劳动生产率下降、资本积累放缓等问题。阿赫塔尔还指出，科技发展带来机遇的同时，也给雇佣关系和缩小不公平带来了挑战。
报道称，亚太经社会希望各经济体政府能够采取行动推动科技发展、创新和投资，加强社会保障，特别是某些经济体应当增加税收。
报告称，动员金融资源促进经济发展仍将是亚太地区的重中之重，该地区经济体应当牢牢把握当前经济大好形势带来的机遇。
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