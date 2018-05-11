美退出伊核协议或影响朝美会谈 朝美将博弈无核化路径

西媒称，围绕朝鲜核问题展开的外交活动变得火热起来。然而在美朝首脑会谈日期临近之际，特朗普宣布美国退出伊核协议，给这个原本已经十分复杂的方程式增添了新的元素。
据西班牙《国家报》网站5月9日报道，美国新任国务卿蓬佩奥5月9日第二次来到平壤，希望能够为美朝领导人“成功”会谈搭建“框架”。
报道称，美国退出伊核协议是意料之中的事情，朝鲜应该已经有所考虑，但这并不能让事情简单化，至少对美国而言并不简单。
“如果特朗普可以在另一方遵守协议的情况下任意撕毁协议，那么朝鲜最高领导人金正恩为什么要相信特朗普的每个承诺呢？”美国前常务副国务卿安东尼·布林肯在“推特”上说。
报道称，尤其是，如果美国的要求是朝鲜实现“完全、可验证、不可逆的无核化”，那么朝鲜不会冒险作出让步，放弃自己珍贵的核威慑，因为不能保证美国不会在某个时刻推翻所有已经约定的保障。
报道还称，为保险起见，朝方正在寻求自我保护。朝鲜对于无核化的看法是“分阶段、同步”进行无核化，以小幅步伐开始，在双方履行各自承诺——朝鲜走向无核化、美国取消对朝鲜的制裁——之前不进入下一个阶段。
报道指出，不过美国并不同意这一建议。在前往平壤的途中，蓬佩奥就向随行记者表示，美国不会与朝鲜签署阶段性协议，他说，“我们不会分小步走，那样的话相当于同意朝方以‘渐进式’弃核方式实际胁迫国际社会减轻经济施压”。蓬佩奥明确表示，在美国达到目的之前，不会取消对朝鲜的制裁。
美国总统国家安全事务助理博尔顿认为，至少从某种程度来说，美国做出退出伊核协议的决定是为了“确立美方的强有力立场”。此前他认为美方偏向以“2003年和2004年的利比亚方式”来作为朝鲜无核化的模式。博尔顿表示，美国已经明确表示不会接受不合适的协议。
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