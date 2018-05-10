台当局禁教师参与大陆研发 明文抵制“惠台31条”

两岸僵局未解，蔡当局又加码限缩两岸教育交流。台湾陆委会近日下发公文到全台所有大专院校，明文要求公私立大学专任教师，未经许可不得参与大陆各项国家基金及研发计划。大学教授直言，此举只为升高两岸敌意，限缩阻挡两岸学术交流，台当局应停止报復性的政治思维，用更宏观的角度，思考为什么有越来越多年轻人出走大陆。
《旺报》9日报道指，台湾方面陆委会4月底下发公文，要求台湾公私立科研机构及大学院校现职专任教师及相关人员，未经许可不得参与大陆各项国家基金及国家重点研发计划（含“千人计划”、“万人计划”等）。台湾现职公私立专任教师，不得应聘赴大陆任教。近日这份公文陆续被各大专院校公布在官网。
白纸黑字抵制“惠台31条”
台“行政院”副院长施俊吉3月中曾就大陆“惠台31条”扬言禁止台湾公私立院校现职专任教师及人员参与上述研发计划，此份公文意味着，蔡当局对“惠台31条”的抵制，已从立场宣示进一步成为白纸黑字的明令文件。
世新大学通识中心主任李功勤8日受访表示，作为公民，守法是义务，但台当局搬出的“教育人员任用条例”和“两岸人民关系条例”的条文，都存在模糊和解释的空间；他认为赴陆短期讲学有助两岸教育交流，但最近的“拔管”案对照现任官员曾赴陆讲学，让许多人感觉是双重标准。
李功勤认为，台当局更应该思考的是，为何今天有这么多流浪博士、老师和年轻人，选择响应“惠台31条”到大陆发展，他认为在台湾的政治恶斗下，让年轻人没有安全感，“碰到纷扰的环境，当然想要出走”，他强调，台当局应该用更宏观的角度，停止报復性的政治思维，去擘划台湾长远的未来。
台大政治学系教授张亚中受访时指出，台湾当局上述所谓公文，最主要目的就是要升高两岸敌意，阻挡两岸学术交流。民进党上台以来，其最大的战略核心和目的就是要两岸“分离”，因此不断塑造大陆对台湾打压、升高大陆对台敌意。
张亚中认为，由于台湾公私立大学专任教师都属于公务（教）人员，拿的是公家薪水，所以在台当局明文禁止之后，一般的公教人员会产生恐惧感，为免影响生计，不敢赴大陆参加相关的项目研究计划。因为一旦被查出会被记过、罚款，甚而被学校取消任聘。张亚中预料，原本热络的两岸学术交流未来会因此大受影响。
人望高处 流到大陆“挡不了”
不过，台大政治系荣誉教授张麟徵则认为，台当局的做法恰恰证明“惠台31条”措施非常成功，非常到位，措施让大量在台湾找不到工作的年轻人、满街跑的“流浪博士”到大陆工作、任教，甚至连资深的教授也被吸引到大陆教书，因为大陆的教师薪金是台湾3、4倍。
至于台湾当局规定公私立大学专任教师未经许可不得参与大陆各项国家基金及研发计划，张麟徵认为，“这只能是一纸空文”，对两岸交流是一种骚扰，但两岸交流是根本阻止不了。人才交流就像水一样“总是往低处流”，在台湾因为社会经济环境差，留不住人才，人才自然会往外流，流到大陆去也是非常正常现象，“阻不住、挡不了”。
陆学者访台遭骚扰式管控
据中通社、旺报报道：台湾当局限缩两岸教育交流，不只明令禁止大学教师参与大陆的国家基金项目，对大陆学者赴台，也採取紧迫“盯梢”，频频派员核实大陆学者赴台行程是否“按表操课”，甚至向学者下榻饭店询问住房和出入纪录，带给邀请单位莫大压力。参与接待的台湾学者直言，遭到“骚扰式确认”，不知何以单纯教育交流需如此管控。
3月底全国两会落幕后，近期有人民大学、厦门大学等多位大陆学者访台。一位日前曾接待陆方学者的台湾学者表示，“移民署”官员频频打电话来，只为了确认大陆学者是否有照行程排定，与其餐叙会面；他慨嘆“全天下哪个地方对教育交流如此管控？花这么多资源去看学术交流团是否按行程走，所为何来？”
另一位作为大陆学者赴台邀请方的台湾学者也指出，“移民署”、调查局等情治系统官员，不只要求按表操课，还包括所有行程的核实；他透露，过去可能只有事后确认，现在则是事前查证、事中到场盯梢、事后再确认，对行程掌握做到极为细緻，“以前没有那么严，不知道是在怕什么”。
接待的台湾学者透露，有时相关部门人员还会到大陆学者下榻的饭店核实，询问确切的入房、退房和进出时间；他坦言，这像是种“骚扰式确认”，对邀请方和受访单位，都带来颇大压力。
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