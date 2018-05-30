恐袭阴云未散 法国禁止公共场合大屏幕转播世界杯

2018年俄罗斯世界杯日益临近，人们在翘首以盼的同时，也对世界杯期间爆发恐怖袭击的风险感到担忧。据法国《费加罗报》5月29日报道，由于恐怖主义威胁的持续，法国内政部长杰拉尔•科隆（Gérard Collomb）当日宣布，将禁止该国公共场所的大屏幕转播2018年俄罗斯世界杯的比赛。
法国内政部长29日科隆通过电报向法国各省省长、警察局长以及国家宪兵队下达了这项指示。电报中称，由于当前面临的恐怖主义威胁，此次法国将采取与2016年举办欧洲杯时同等程度的防范措施。2016年，法国禁止在无安全保障的公共场所进行比赛转播，仅在比赛主办城市设立了10个“粉丝区”，“粉丝区”是在城市中心专门为球队和球迷开辟的区域，设立有大屏幕，球迷可通过大屏幕观看比赛。
科隆指出，如果有城市依旧坚持要转播比赛，则只能在封闭或严格限定的空间内进行，如体育场、剧院、展览中心等。而且必须设立安全设备，“严格控制”进入这些区域的通道，还须设立应急预防设备，且相关费用由组织者自行承担。内政部已要求各省统计希望进行赛事转播的城市，对于这些地方的安全程度、公共秩序以及所使用的设备和手段，省长须做出担保。
报道称，法国近年来始终笼罩在恐怖袭击的阴影之下。5月12日，一名车臣裔法籍男子在巴黎市中心持刀袭击路人，造成1人死亡，5人受伤。自2015年以来，法国死于恐怖袭击的人数已经达到246人。
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