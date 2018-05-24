新加坡第一季GDP与2018年展望上修 因需求稳健

路透新加坡5月24日 - 新加坡第一季经济增速略高于初值，因制造业活动保持强劲，同时全球需求情况改善促使政府上调2018年增长预估。
贸工部周四发布的修正后终值数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率为增长1.7%，得益于服务业略微上修。
这低于2017年第四季的2.1%，但高于4月13日公布的初值1.4%。
尽管增速放缓，但好于预期的第一季数据促使贸工部将2018年GDP增长率预估上修为2.5-3.5%，先前为1.5-3.5%。
“这表明他们对未来有点自信，”新加坡华侨银行的首席分析师Selena Ling表示，并称这次上修与新加坡金管局4月调整货币政策相符，当时金管局六年来首次收紧政策。
第一季GDP较上年同期成长4.4%，高于增长4.3%的初值。
路透调查访问的11名分析师预估中值为GDP较上季成长1.4%，较上年同期成长4.3%。
新加坡制造业尤其是电子业一直是经济扩张的主要支撑力，不过此次上修主要源于服务业数据的改善。
不过随着新加坡制造业产出增长开始趋于温和，以及电子产品出口减少，令分析师对GDP前景存疑。
制造业和电子产品出口是新加坡去年经济增长的主要推动力之一，该国去年GDP成长3.6%，为三年来最快增速。
贸工部重申，美国贸易保护主义政策威胁，以及全球利率升高令经济增长前景蒙阴。
尽管不乏风险，不过分析师表示经济增长展现的韧性仍足以令金管局今年有可能再次紧缩政策。
“若经济持续逐步改善，或者继续沿着目前的趋势成长，那么10月很有可能政策会进一步趋于正常化，除非海外有不利的情况发生。”野村分析师Brian Tan说道。
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