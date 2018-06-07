安倍送马哈迪7号球衣 有何意义？

据马来西亚媒体《当今大马》 12 日报道，日本首相安倍晋三与到访的马来西亚总理马哈蒂尔举行会谈，并就多项议题交换了意见。

在记者会上，马哈蒂尔向安倍赠送了一本有关自己的书，并说这可让安倍更了解他。





安倍则将 2018 年世界杯日本国家队球衣赠送给马哈蒂尔，球衣上印有马哈蒂尔的名字和 7 号。报道称，这象征着马哈蒂尔是马来西亚第 7 任总理。安倍说，这份礼物也寓意着对两国未来关系发展的期望。









中国南海新闻网注意到， 2018 年世界杯将于北京时间 6 月 14 日至 7 月 15 日在俄罗斯举行。根据 5 月 31 日公布的日本国家队 23 人大名单， 7 号球员是柴崎岳。

公开信息显示，柴崎岳现效力于西甲赫塔菲队，是一位同时在西甲双雄皇马巴萨两大豪门身上取得过进球的亚洲球员。

今年

26

岁的柴崎岳司职中场，职业生涯开始于日本

J

联赛的鹿岛鹿角队，而他在鹿岛鹿角最高光的时刻无疑是

2016

年对阵皇马的那场世俱杯决赛。在那场比赛中，柴崎岳先后在第

44

分钟和第

52

分钟攻破对手大门，虽然没能帮助鹿岛鹿角历史性的击败皇马夺冠，但他在那场比赛中的出色表现依然让他拿到了世俱杯的铜球奖，也得到了世界足坛的关注。

2

个月后，柴崎岳被特内里费看中登陆西乙联赛，在代表特内里费出战

16

场打入

2

球后，又被赫塔菲带到了西甲的赛场。虽然在赫塔菲时的柴崎岳受到了伤病的困扰，但他依然用一个精彩进球给所有人留下了深刻的印象

——

他在对阵巴萨的西甲联赛中为球队打入了一脚凌空抽射。

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