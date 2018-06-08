特朗普称无需为特金会过多准备 也许谈一半就走人

对于4天后即将举行的“特金会”，美朝两国官员正在加紧筹备，但主角之一的美国总统特朗普对此显得非常洒脱。
据美国政治新闻网站Politico6月7日报道，特朗普当天表示，无需为这场历史性会议做过多准备，这将是一场基于“态度”的谈判。但特朗普同时强调，“特金会”不会仅仅是握手拍照的“走过场”，强调朝鲜需要切实履行“无核化”以换取美国在制裁等问题上的让步。
“我认为我已经做好了充分准备。”特朗普向到访的日本首相安倍晋三表示，“我不认为需要做过多的准备，这是一场关于态度与意愿的谈判，不是准备的问题。”
6月7日，日本首相安倍晋三访问美国。期间，特朗普对“金特会”表现出了两极态度：一方面，他表示可以设想美朝关系正常化，另一方面，他又同时表示也许会在谈判进行到一半时就拍桌走人。
“我相信我们（“特金会”）会取得巨大的成功，或者（至少）一定的成功，我相信我们有可能为世界创造出惊人奇迹，我很荣幸能参与其中。”特朗普说，“特金会”或将成为世界光明未来的新起点。
特朗普称，他可以预见美朝关系的正常化，并且通过协议将朝鲜的巨大经济潜力释放出来。但他同时警告称，他也完全准备好了在谈判中途拍桌走人的可能性。“我之前就这么做过一次，你必须有能力选择走开。”报道称，特朗普指的是其5月24日宣布“特金会”取消一事。
据Politico报道，特朗普的白宫团队至今尚未为即将举行的“特金会”召开过国家安全委员会会议。但两次访问朝鲜的美国国务卿蓬佩奥告诉记者，“我非常有信心，特朗普在与朝鲜方面会面时会做好充分准备。”
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