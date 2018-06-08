印度将研发半低温发动机 使火箭运载能力提高1吨

据《印度时报》6月7日报道，印度空间委员会已经批准印度空间研究组织（ISRO）开发一种半低温发动机，这将使GSLV Mk III的运载能力提高1吨。
谈及该项目，ISRO主席斯万说，“在向航天委员会报告之后，ISRO已经获得了开发半低温火箭阶段的许可。开发这个阶段的截止期限是29个月。一旦准备就绪，GSLV Mk III的运载能力将从现有的4吨增加到5吨。
他在解释这个项目时说：“GSLV Mk III火箭包括两个捆绑式助推器（在发射过程中提供推力）、一个中间阶段用来携带液态燃料，和第二阶段包括一个低温发动机。一旦完成半低温阶段的研发，我们将用它取代中间的液体燃料阶段。在新阶段可能是精准的匹配问题，火箭外表看起来和以前区别不大。”
他提到，去年ISRO最重的GSLV Mk III DI火箭第一次发射时运载了3.1吨的重量。Mk III D2火箭第二次发射预计在今年7月，将搭载Gsat-29卫星，其装载能力将达到3.7吨。他说，ISRO可以很容易地把重量增加到4吨。通过半低温阶段，同样的火箭将能够携带多达5吨的重量。随着运载能力的增强，印度将不再需要依靠国外的太空站来发射5吨以上的卫星。
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